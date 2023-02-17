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ТАСС

Госдеп: США в ближайшие месяцы выделят Украине почти $10 млрд бюджетной поддержки

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Фрагмент банкноты номиналом 100 долларов США
Фрагмент банкноты номиналом 100 долларов США.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Сухоруков

По словам директора управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафны Рэнд, к настоящему моменту США выделили на указанные цели $13 млрд

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Власти США намерены в ближайшие месяцы выделить на поддержку бюджета Украины еще почти $10 млрд. Об этом директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд заявила в среду на брифинге для иностранных журналистов.

По словам Рэнд, к настоящему времени США выделили на указанные цели $13 млрд. "Работая с Конгрессом, в предстоящие месяцы мы планируем предоставить [еще] $9,9 млрд. Мы привержены взаимодействию с правительством Украины для поддержания его работоспособности и предоставления дополнительной бюджетной поддержки по мере необходимости", - добавила она, пояснив, что эти средства идут на осуществление основных государственных услуг, в том числе на поддержку работы школ, больниц и коммунальных служб.

В целом, по ее словам, с 24 февраля прошлого года Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID) получили от вашингтонской администрации и Конгресса более $45 млрд на цели, связанные с оказанием различной помощи Украине. "[Эта сумма] включает множество различных компонентов, которые мы курируем в Госдепе и USAID. <...> В целом с прошлого года мы предпринимаем усилия по гуманитарной, экономической поддержке, помощи в сфере обеспечения безопасности. <...> Помощь, которую мы предоставляем, также обеспечит безопасность энергетической инфраструктуры Украины <...>, она поможет Украине и другим партнерам [Вашингтона] в регионе, включая Молдавию, стабилизировать свою экономику и подготовиться к более широкому восстановлению, поддержит их европейский путь", - считает Рэнд.

Она также отметила, что США к настоящему моменту выделили $270 млн на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры Украины. 

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Страны
Молдавия
США
Украина
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