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ТАСС

Гаврилов: военная промышленность стран НАТО не справляется с заказами для Украины

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force

Она находится в военном бессилии, отметил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Военная промышленность стран Североатлантического альянса уже не справляется с военными заказами для поддержания конфликта на Украине и находится в военном бессилии. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов телеканалу "Звезда". Отрывок опубликован в среду в Telegram-канале телеканала.

"Как показывает уже и саммит брюссельский, и действия "в поле", западные, натовские ресурсы в странах НАТО истощаются. Нет боеприпасов, они расходуются украинской стороной, которой посылают эти боеприпасы в очень большом количестве. Но даже промышленность стран НАТО не справляется с заказами, то есть находится в военном бессилии", - сказал он.

Гаврилов подчеркнул, что наступает серьезный перелом в проведении специальной военной операции. "Все эти вояжи господина [президента Украины Владимира] Зеленского с турами по Европе говорят о той серьезной панике, которая царит в рядах НАТО, - отметил он. - Саммит министров (заседание Североатлантического альянса на уровне министров обороны - прим. ТАСС) реально показал, что перед НАТО стоят серьезные проблемы, и они не справляются, в отличие от нашей промышленности, которая настроилась уже на военный лад, производит все больше и больше оружия и боеприпасов, наша армия полностью снабжена".

"Если мы тратим приблизительно, как говорят эксперты, до 40 тыс. снарядов в день, то сегодня украинцы себе не могут позволить и 10 тыс.", - пояснил дипломат. 

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