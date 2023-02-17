США не видят возможности для сотрудничества с Россией в Арктике из-за СВО

По словам советника Госдепартамента Дерека Шолле, администрация Соединенных Штатов намерена возобновить работу над проектами по линии Арктического совета, которые не предусматривают участия РФ

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия играет важную роль в Арктике, но Соединенные Штаты в данный момент не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе из-за проведения РФ на Украине специальной военной операции (СВО). Об этом в среду заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

"Это важная арктическая держава, но решение Москвы вторгнуться в соседнее независимое и суверенное государство сделало сотрудничество [в Арктике] практически невозможным в обозримом будущем", - сказал он.

При этом Шолле указал, что США еще до начала СВО были обеспокоены действиями РФ в этом регионе, так как Москва "начала агрессивную программу по ремилитаризации Арктики", в том числе через строительство военных баз и увеличению своего ледокольного флота.

Кроме того, представитель Госдепа заявил, что Вашингтон беспокоит все большая вовлеченность в Арктику Китая, как и сотрудничество здесь Москвы и Пекина. "Это вызывает озабоченность у Соединенных Штатов, а также у наших союзников и партнеров в этом регионе и за его пределами", - сказал Шолле.

По его словам, администрация Соединенных Штатов намерена возобновить работу над проектами по линии Арктического совета (АС), которые не предусматривают участия России. По его версии, проведение РФ специальной военной операции на Украине "серьезно повредило международному сотрудничеству в научной сфере, касающемуся Арктики". "К сожалению, мы не ожидаем, что Россия в ближайшее время изменит свой курс действий. Приспосабливаясь к новым условиям, навязанным нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не связанные с Россией", - утверждал он.

По словам Шолле, США "работают с Норвегией и другими странами из числа единомышленников" над тем, чтобы определить, какими будут "дальнейшие действия". Советник Госдепартамента подчеркнул, что США наращивают "сотрудничество с арктическими государствами из числа единомышленников в сферах безопасности, науки, освоения природных ресурсов и экологии".

Западные государства весной 2022 года приняли решение отказаться от участия в деятельности рабочих органов АС в период председательства в нем России в связи с проведением ей специальной операцией на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала решение Запада по АС как "политизированное и явно нерациональное". Оно "затрудняет совместную работу в рамках совета по развитию регионального сотрудничества в интересах всех жителей Арктики, включая коренные народы, обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, адаптации жизнедеятельности к изменению климата, реализации программ по изучению и защите окружающей среды, а также совместных действий в области сохранения биоразнообразия", отметила представитель МИД. По ее словам, это направление международного сотрудничества никогда не являлось заложником геополитической конъюнктуры.

Председательство в АС на период 2021-2023 годов перешло в мае от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.