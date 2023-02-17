Войти
ТАСС

США не видят возможности для сотрудничества с Россией в Арктике из-за СВО

348
0
0
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee

По словам советника Госдепартамента Дерека Шолле, администрация Соединенных Штатов намерена возобновить работу над проектами по линии Арктического совета, которые не предусматривают участия РФ

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия играет важную роль в Арктике, но Соединенные Штаты в данный момент не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе из-за проведения РФ на Украине специальной военной операции (СВО). Об этом в среду заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

"Это важная арктическая держава, но решение Москвы вторгнуться в соседнее независимое и суверенное государство сделало сотрудничество [в Арктике] практически невозможным в обозримом будущем", - сказал он.

При этом Шолле указал, что США еще до начала СВО были обеспокоены действиями РФ в этом регионе, так как Москва "начала агрессивную программу по ремилитаризации Арктики", в том числе через строительство военных баз и увеличению своего ледокольного флота.

Кроме того, представитель Госдепа заявил, что Вашингтон беспокоит все большая вовлеченность в Арктику Китая, как и сотрудничество здесь Москвы и Пекина. "Это вызывает озабоченность у Соединенных Штатов, а также у наших союзников и партнеров в этом регионе и за его пределами", - сказал Шолле.

По его словам, администрация Соединенных Штатов намерена возобновить работу над проектами по линии Арктического совета (АС), которые не предусматривают участия России. По его версии, проведение РФ специальной военной операции на Украине "серьезно повредило международному сотрудничеству в научной сфере, касающемуся Арктики". "К сожалению, мы не ожидаем, что Россия в ближайшее время изменит свой курс действий. Приспосабливаясь к новым условиям, навязанным нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не связанные с Россией", - утверждал он.

По словам Шолле, США "работают с Норвегией и другими странами из числа единомышленников" над тем, чтобы определить, какими будут "дальнейшие действия". Советник Госдепартамента подчеркнул, что США наращивают "сотрудничество с арктическими государствами из числа единомышленников в сферах безопасности, науки, освоения природных ресурсов и экологии".

Западные государства весной 2022 года приняли решение отказаться от участия в деятельности рабочих органов АС в период председательства в нем России в связи с проведением ей специальной операцией на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала решение Запада по АС как "политизированное и явно нерациональное". Оно "затрудняет совместную работу в рамках совета по развитию регионального сотрудничества в интересах всех жителей Арктики, включая коренные народы, обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, адаптации жизнедеятельности к изменению климата, реализации программ по изучению и защите окружающей среды, а также совместных действий в области сохранения биоразнообразия", отметила представитель МИД. По ее словам, это направление международного сотрудничества никогда не являлось заложником геополитической конъюнктуры.

Председательство в АС на период 2021-2023 годов перешло в мае от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Канада
Китай
Норвегия
Россия
США
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
Арктика
Похожие новости
25.01.2023
Французское издание написало о сокращении российского военного присутствия в Арктике
24.10.2022
Важнее, чем Украина. В США озвучили новые цели противостояния с Россией
12.09.2022
НАТО пытается вырваться в арктические лидеры. Россия этого не допустит
23.08.2022
США обвинили Россию в "чрезмерной активности" в Арктике
04.04.2022
Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины
12.08.2019
Китай идет на Север
29.05.2019
ФСБ: приоритет Береговой охраны — в вертолетонесущих судах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:17
  • 44872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?