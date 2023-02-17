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ТАСС

Посол Украины считает, что в 2023 году в Британии обучат не менее 20 тыс. военных ВСУ

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Вадим Пристайко утверждает, что в Британии обучаются украинские "штурмовые силы", которые планируют использовать для проведения "контропераций"

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что в 2022 году в стране пройдут подготовку не менее 20 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Я думаю, увеличится даже та большая цифра, которая уже есть. В этом году будет не меньше 20 тыс., я не удивлюсь, если эта цифра радикально увеличится. В прошлом году 10 тыс. военнослужащих ВСУ было подготовлено", - сказал он в среду на брифинге для журналистов.

По словам посла, в настоящее время на территории Великобритании проходят обучение украинские моряки, пехотинцы, танкисты и артиллеристы. Кроме того, скоро начнется обучение и пилотов для Воздушных сил ВСУ. Пристайко утверждает, что в Британии обучаются украинские "штурмовые силы", которые планируют использовать для проведения "контропераций".

8 февраля перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и пилотов для истребителей, стоящих на вооружении стран НАТО. При этом представитель Сунака позднее уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине. После этого глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Лондон не намерен передавать Украине самолеты в ближайшее время. 

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
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