СМИ: Украина первой начала запускать воздушные шары, чтобы "обмануть" ПВО

"Страна.ua" рассказала о запуске Киевом воздушных шаров для дезориентации системы ПВО РФ

МОСКВА, 15 февраля/ Радио Sputnik. Украина после начала российской спецоперации первой стала запускать воздушные шары с отражателями для дезориентации российской системы ПВО, рассказал интернет-изданию "Страна.ua" анонимный источник в воздушных силах Украины.

Ранее в украинских воздушных силах сообщали об обнаружении в небе над Киевской и Днепропетровской областями воздушных шаров, снабженных угловыми радиолокационными отражателями.

Шесть таких воздушных шаров сбили в среду вечером в небе над украинской столицей.

Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат утверждал, что эти воздушные шары запустили с территории России в качестве ложных целей для отвлечения сил и средств украинской системы ПВО.

"Украина год назад первая начала применять эти шары. Мы запускали шары над их территорией, они посмотрели и начали делать то же самое. Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра, и главная задача которого дезориентировать ПВО", – приводит "Страна.ua" слова источника.

Он также заявил о причастности Украины к инциденту со срабатыванием системы ПВО под Ростовом-на-Дону в начале января. Тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в регионе ликвидировали неопознанный объект шарообразной формы.

"Это были аналогичные наши шары, запущенные из восточной части Украины. Они сперва испугались, а потом начали запускать такие же шары к нам", – добавил источник интернет-издания.

В среду днем радио Sputnik сообщило о серии взрывов в Киевской области.