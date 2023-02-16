СМИ: Украина первой начала запускать воздушные шары, чтобы "обмануть" ПВО

"Страна.ua" рассказала о запуске Киевом воздушных шаров для дезориентации системы ПВО РФ
МОСКВА, 15 февраля/ Радио Sputnik. Украина после начала российской спецоперации первой стала запускать воздушные шары с отражателями для дезориентации российской системы ПВО, рассказал интернет-изданию "Страна.ua" анонимный источник в воздушных силах Украины.
Ранее в украинских воздушных силах сообщали об обнаружении в небе над Киевской и Днепропетровской областями воздушных шаров, снабженных угловыми радиолокационными отражателями.
Шесть таких воздушных шаров сбили в среду вечером в небе над украинской столицей.
Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат утверждал, что эти воздушные шары запустили с территории России в качестве ложных целей для отвлечения сил и средств украинской системы ПВО.
Он также заявил о причастности Украины к инциденту со срабатыванием системы ПВО под Ростовом-на-Дону в начале января. Тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в регионе ликвидировали неопознанный объект шарообразной формы.
В среду днем радио Sputnik сообщило о серии взрывов в Киевской области.