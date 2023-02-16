Войти
Lenta.ru

Корабль «Адмирал Левченко» выполнил стрельбы в Баренцевом море

570
0
0
БПК "Адмирал Левченко"
БПК "Адмирал Левченко", Северный Флот.
Источник изображения: foto.mail.ru/community/voen_mor_flot

Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», который несет службу в составе Северного флота (СФ), выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы в Баренцевом море. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил флот, передает «Интерфакс».

«Сегодня экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота "Адмирал Левченко" в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки за зимний период обучения выполнил комплекс артиллерийских и ракетных стрельб в акватории Баренцева моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые расчеты БПК отработали различные виды стрельбы артиллерийской установкой АК-100 по видимым и закрытым целям на побережье полуострова Рыбачий. Мишени имитировали огневые точки и командные пункты условного противника.

БПК «Адмирал Левченко» проекта 1155 включили в состав Северного флота в 1989 году. Корабли этого проекта предназначены для борьбы с подлодками. В арсенал БПК входит противолодочный комплекс «Раструб-Б», зенитный ракетный комплекс «Кинжал» и артиллерийские установки.

В июне 2022 года БПК Северного флота «Адмирал Левченко» и «Североморск» отработали поиск подводной лодки условного противника в ходе учений в Баренцевом море и выполнили стрельбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-100
Кинжал ЗРК
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ
Похожие новости
23.05.2022
Что модернизация, что погибель
25.01.2021
Корабль "Североморск" отстрелялся в Баренцевом море
24.07.2018
Корабль "Вице-адмирал Кулаков" провел противолодочные учения в Баренцевом море
26.03.2018
"Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" провели учения в Баренцевом море
20.09.2017
В Арктике прошли учения с ракетными, зенитными и артиллерийскими стрельбами
20.09.2017
Северный флот провел в Арктике ракетные стрельбы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 21:18
  • 44821
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 16.02 01:23
  • 2
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам