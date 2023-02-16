В США заявили об угрозе для НАТО модернизированного российского Ту-160М

Модернизированный российский стратегический ракетоносец Ту-160М будет угрозой для НАТО. Об этом на страницах американского издания 19FortyFive заявил обозреватель Питер Сичиу.

«Сейчас этот самолет является самым тяжелым бомбардировщиком в мире, который может переносить крылатые ракеты с ядерными боеголовками, способные уничтожить цели в отдаленных географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий», — пишет автор.

По его мнению, недавнее сообщение о первом полете модернизированной версии ракетоносца Ту-160М, названного в честь первой женщины в космосе Валентины Терешковой, не стоит недооценивать.

В декабре в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что первый построенный в России с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М завершил программу заводских испытаний.

В том же месяце командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что в 2023 году ВКС получат модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М и стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ.