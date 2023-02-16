GE предоставит цифровые решения для газовых турбин авианосца ВМС Индии Vikrant

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Местное дочернее предприятие GE в Индии заключило контракт с Cochin Shipyard Limited на предоставление комплексного пакета цифровых решений для расширения возможностей морских газовых турбин LM2500. Данные турбины используются на IAC-1 Vikrant ВМС Индии, который был введен в эксплуатацию в августе 2022 года.

В пакет цифровых решений включены алгоритмы GE SmartSignal. Они предоставят военно-морскому флоту своевременную информацию по состоянию оборудования, в том числе о возможных повреждениях двигателя, чтобы процесс эксплуатации не приводил к незапланированным потерям. Эти заблаговременно известные признаки могут помочь военно-морским силам Индии быть более эффективными при одновременном снижении операционных рисков.

Благодаря запатентованной GE технологии прогнозной аналитики, встроенной в береговой «цифровой двойник» газотурбинного двигателя Vikrant, военно-морской флот сможет перейти к действительно прогнозируемому режиму работы в отношении газотурбинной силовой установки.

Газовые турбины GE Marine обычно ассоциируются с превосходными эксплуатационными характеристиками и лучшей в своем классе надежностью. Предлагая это инновационное цифровое решение, которым управляет наша дочерняя компания GE India Industrial Pvt Ltd («GEIIPL»), GE продолжает демонстрировать свои передовые технологии и приверженность технологическим программам в Индии

- сказал с запредельным пафосом Стив Роджерс, директор по маркетингу и развитию бизнеса, GE Marine.