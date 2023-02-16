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В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета

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В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета.
Источник изображения: ixbt.com

Но чиновники осторожничают

Специалисты из МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова, МГУ и МФЮА предложили разработку и внедрение системы цифрового Госплана, которая позволит оперативно контролировать исполнение стратегических решений и госзаказов.

Утверждается, что эта система должна объединить в себе государственные информационные системы (ГИС) и подключить органы власти и компании к работе. В частности, новая система объединит системы ФНС, ФТС, Казначейства, Минпромторга и Минцифры. В цифровой Госплан хотят интегрировать также ГАС «Управление» (межведомственное управление), ГАС «Электронный бюджет» (федеральный бюджет), ЕИС (госзакупки), «Гостех» (платформа для создания ГИС), ГИСП (Big Data в сфере промышленности), АИС «Налог-3» (ФНС), ЕАИС ТО (таможенная структура).

При этом чиновники пока не готовы полностью поддерживать его. Причина проста — у советского Госплана был не слишком хороший имидж. Между тем в вузах предлагают запустить пилотный проект уже в текущем году, чтобы затем масштабировать систему на другие отрасли.

С 2024 года предлагается подготовить единую целостную цифровую модель планирования, а с 2025-го — сформировать органы цифрового планирования. После этого предложено перейти к системе пятилеток, чтобы выполнять задачи, как это было в СССР.

Представитель правительства рассказал СМИ, что пока это академический проект, но его могут реализовать, если «пилот» покажет хорошие результаты. А авторы идеи считают, что это хороший способ достижения технологического суверенитета.

Отметим, что в СССР пытались создать систему ОГАС (Общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки информации), но её так и не запустили. А в техно-опере «2032: Легенда о несбывшемся грядущем» Виктора Аргонова, которая вышла в 2007 году, описывается АСГУ — автоматическая система государственного управления, которая взяла на себя все задачи управления в альтернативном СССР в 2032 году.

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