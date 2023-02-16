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Ростех

Ростех поставит 86 вертолетов Ми-8 для региональных авиаперевозок

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Ми-8
Ми-8.
Источник изображения: Ростех

Холдинг «Вертолеты России» заключил с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) договор на поставку 86 вертолетов типа Ми-8. Винтокрылые машины предназначены для организации авиаперевозок в российских регионах. Вертолеты будут произведены в универсальной транспортной комплектации и переданы заказчику в 2023-2025 годах.

Для перевозки грузов «восьмерки» оборудуют узлами для крепления внешней подвески. Конструкцией также предусмотрена возможность установки медицинских модулей, что позволит использовать вертолеты для проведения аварийно-спасательных работ. Благодаря дополнительным топливным бакам дальность полета может быть значительно увеличена.

«Для многих регионов нашей страны вертолет – самый подходящий транспорт, который позволяет связать небольшие населенные пункты с крупными городами. А потому поставка этой техники для региональных перевозок – важнейшая задача, которой мы уделяем особое внимание. С 2017 года мы передали ГТЛК более 130 вертолетов. Сегодня они успешно работают в разных регионах России. В настоящее время продолжается исполнение договора на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1, из которых 12 уже переданы эксплуатантам в 2022 году, еще 14 отправятся к местам назначения в 2023 году. Новый контракт с ГТЛК рассчитан на поставку 86 машин в 2023-2025 годах. Машины будут переданы в рамках исполнения комплексной программы развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации», – сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

«Новый большой контракт с АО «Вертолеты России» позволит ГТЛК наполнить рынок качественной отечественной авиатехникой, внести свой вклад в формирование парков авиакомпаний, обеспечение транспортной доступности регионов и развитие местных воздушных перевозок. С помощью наших финансовых инструментов мы удешевляем стоимость лизинга для перевозчиков и в конечном итоге делаем авиауслуги доступнее для заказчиков и пассажиров», – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

ГТЛК – крупнейший заказчик отечественных вертолетов в последние несколько лет. С 2017 года холдинг «Вертолеты России» поставил по контрактам с компанией 132 вертолета, среди которых 51 Ми-8МТВ-1, 49 Ми-8АМТ и 32 «Ансата». Многоцелевой воздушный транспорт оперативно доставляет грузы и пассажиров, в том числе в труднодоступных и отдаленных регионах России, тушит пожары, выполняет функции санитарной авиации и другие виды авиационных работ по всей стране – от Карелии до Камчатки и от Крайнего Севера до Северного Кавказа.

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