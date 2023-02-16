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Интерфакс-АВН

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

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Источник изображения: topwar.ru

Брюссель. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Дания и Швеция присоединились в среду к европейской системе противоракетной обороны (ПРО), договоренность о создании которой была достигнута странами НАТО, сообщила пресс-служба альянса.

В октябре прошлого года 14 стран НАТО и Финляндия подписали декларацию о создании так называемого "Европейского противоракетного щита". Координатором этой инициативы выступила Германия. Предполагалось, что щит должен помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.

Как отмечали западные СМИ, в настоящее время есть определенные проблемы с защитой от баллистических ракет, а также от беспилотников и крылатых ракет.

Новая инициатива призвана среди прочего укрепить действующую систему ПВО и ПРО НАТО путем облегчения многонациональных закупок европейскими странами и интеграции широкого спектра противовоздушных средств, указывает пресс-служба альянса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
БПЛА
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