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НАТО поменяла приоритеты. Появилось нечто важнее истребителей для Украины

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Саммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Les Echos: НАТО задумалась об ускорении оборонного производства из страха перед Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса ускорить темпы оборонного производства, сообщает Les Echos. Бесконечные поставки оружия Украине опустошили склады и запасы западных стран. Теперь в приоритете восполнение боеприпасов. Вопрос об отправке истребителей Киеву отошел на второй план.

В первую очередь боеприпасы, а самолеты потом. На брюссельских встречах во вторник и среду министры обороны стран НАТО изучают способы ускорить поставки нового оружия, обещанного Украине, и перезапустить производство боеприпасов.

Боеприпасы вместо самолетов? Это главная цель встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Как отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, "главное — безотлагательно обеспечить украинцев оружием, которое им было обещано, чтобы сохранить их боеспособность". Прежде чем начать дискуссию о поставке самолетов, было бы неплохо, чтобы обещанные танки прибыли благополучно. А за ними боеприпасы...

Накануне этих встреч Йенс Столтенберг забил тревогу: "Текущие темпы использования боеприпасов Украиной намного выше, чем наша скорость производства. Это истощает наши запасы и оказывает давление на оборонную промышленность", — предупредил он. Поэтому министрам обороны было поручено внести предложения по ускорению темпов производства.

Скоростная гонка

На саммите глав государств и правительств ЕС в четверг в Брюсселе премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила странам-членам блока использовать механизм, аналогичный тому, который использовался для закупки вакцин, чтобы подтолкнуть оборонную промышленность к наращиванию производства. Вопрос изучается, но это требует много времени.

Скоростная гонка ведется из-за страха перед большим наступлением Кремля в то время как российская армия восстанавливает свои силы и перевооружается. По словам французских военных, количество минометных обстрелов (в начале операции — 50 тысяч выстрелов в день, или почти годовой объем производства французского предприятия Nexter) резко снизилось на 75% со стороны России, а со стороны ВСУ и того сильнее, так как их резервы иссякли.

Европейская промышленность не рассчитана на такой конфликт. Франция, например, желающая поставить Украине еще 12 орудий Caesar в дополнение к уже отправленным 18, только что подписала соглашение с Австралией на изготовление 155-мм снарядов за неимением достаточных производственных мощностей. Даже в США арсеналы постепенно истощаются. Оружейные компании заявили, что им потребуется шесть лет, чтобы компенсировать количество 155-мм снарядов, поставленных на Украину для систем HIMARS, и что им понадобится не менее шести с половиной лет, чтобы пополнить запас переданных Украине ракет Javelin, а также от четырех до семи лет на восполнение резервов высокоточных снарядов Excalibur...

Нет согласия по поставкам самолетов

В то время как президент Зеленский по-прежнему призывает поставить больше оружия и, в частности, истребителей, многие министры напомнили, что более важно отправить обещанные танки с необходимыми боеприпасами, а также с соответствующим техническим обслуживанием. "Прежде чем говорить о самолетах и ​​танках, давайте постараемся обеспечить наилучшее послепродажное обслуживание той техники, которую мы им уже предоставили", — отметили представители министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

"Мы предоставим украинцам средства сдерживания и атаки во время весеннего контрнаступления", — пообещал министр обороны США Ллойд Остин, сославшись на артиллерию, ПВО и бронетехнику, но не упоминая истребители. "Все понимают, что вопросы ПВО и пополнения боеприпасов в данный момент гораздо важнее, чем дискуссии по поводу боевой авиации", — добавил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он сообщил, что немецкая промышленность собирается перезапустить линию производства боеприпасов для танков Gepard.

Трата более 2% ВВП на оборону

Украина требует истребители, так как испытывает страх перед неконтролируемым развитием конфликта. Но насущной необходимостью сегодня является инвентаризация военной промышленности. Теперь конфликт переходит из "конфликта на истощение в логистическую битву", по словам Йенса Столтенберга.

Именно поэтому во время встречи в формате НАТО дискуссия вновь сосредоточится на необходимости установления новых порогов расходов на оборону со стороны союзников. Этим летом страны НАТО могут договориться о выделении на оборону не менее 2% своего ВВП, причем порог в 2% должен стать минимальным, а не целью, как было согласовано десять лет назад. Это будет одним из вопросов на вильнюсском саммите этим летом. Другим вопросом остается вступление Финляндии и Швеции в НАТО, по-прежнему заблокированное Турцией, поскольку последняя заявила, что согласна на членство Финляндии, но не Швеции.

Автор: Ан Боер (Anne Bauer)

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Австpалия
Германия
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США
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Эстония
Продукция
HIMARS
Javelin ПТРК
M982 Excalibur
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