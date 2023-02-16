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РИА Новости

Военный эксперт объяснил, зачем США вооружат Японию "Томагавками"

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Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George.
Источник изображения: CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /

Крылатые ракеты, которые Япония планирует закупить у США, не поддаются перехвату, заявил глава японского кабинета министров Фумио Кисида. Об особенностях этого вида вооружений рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков.

Япония планирует закупить у США крылатые ракеты "Томагавк" (Tomahawk), сообщили в Минобороны страны. По словам японского премьер-министра Фумио Кисиды, речь идет о новейших моделях, способных избегать перехвата.

В эфире радио Sputnik заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков высказал мнение, что США планируют привлечь Японию к своим военным операциям.

"Появление ракет "Томагавк" на боевых кораблях Японии является признаком того, что Япония в определенной исторической перспективе будет участвовать в акциях за пределами своей территории. Японии как стране никто не угрожает, есть только спорные острова Сенкаку (в Китае архипелаг называют Дяоюйдао, – ред.), там спор с Китаем идет. Но эти ракеты обеспечить защиту интересов Японии на островах Сенкаку никак не могут. США хотят сделать Японию участником своих военных операций…, где японцы будут выступать в качестве инструмента американской экспансии. То же самое, что они делают в отношении Украины. То есть украинцы выступают инструментом американской экспансии на евразийском пространстве. А японцы будут выступать инструментом американской экспансии, скорее всего, в Юго-Восточной Азии. Для этого американцы им предоставляют ракеты", – сказал Константин Сивков.

США намерены продать Японии ту модификацию ракеты "Томагавк", которая предназначена для поражения наземных целей, продолжил он.

"Ракета "Томагавк" имеет множество модификаций. Здесь идет речь о ракетах, предназначенных для поражения наземных целей. Дальность этих ракет большая и составляет 2 600 километров, боевая часть ракеты весит около 340 килограммов, точность попадания очень высокая. К цели ракета идет на предельно малых высотах, буквально на высоте 50-60 метров над землей, в районе цели делает горку, производит опознавание цели, уточнение ее местоположения и обеспечивает ее поражение с высокой точностью", – объяснил Константин Сивков.

По его словам, противокорабельные ракеты "Томагавк" ранее были сняты с вооружения, в частности, из-за того, что российские системы ПВО доказали их неэффективность.

"Были еще у американцев противокорабельные ракеты "Томагавк", но они сняты с вооружения уже давно, поскольку были признаны неэффективными. В снятии их с вооружения определенную роль сыграла наша система ПВО в Сирии. Она продемонстрировала высокую эффективность против этих ракет, поэтому американцы сняли их с вооружения. А вот эти ракеты (которые планирует закупить Япония, – ред.) продолжают стоять на вооружении", – уточнил Константин Сивков.
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Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Украина
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
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