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Военное обозрение

Военно-морские силы США выпускают новую киберстратегию

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС США планируют в течение месяца опубликовать новую киберстратегию. Об этом сообщил журналистам главный советник службы по кибербезопасности Крис Клири.

Стратегия будет более длинной и подробной версией двухстраничного Vision Cyberspace Superiority Vision, выпущенного в октябре прошлого года. В документе перечислены три основных принципа — безопасность, выживание и нанесение ударов, — которым морская служба будет следовать, чтобы улучшить свое положение в киберпространстве.

Выступая перед журналистами на конференции AFCEA WEST, Крис Клири, главный советник ВМС по кибербезопасности, сказал, что более подробная стратегия была разработана несколько месяцев назад, но находится «в режиме ожидания», поэтому служба может подождать, пока не будут опубликованы более широкие стратегии на уровне министерства обороны.

По его словам, последний элемент, критически важная оборонная инфраструктура, «всегда был в списке», но теперь является «основным элементом американской стратегии национальной обороны».

В рамках улучшения защиты критически важной инфраструктуры ВМС также будут работать над продолжением совершенствования некоторых из своих ключевых прототипов программ, ориентированных на эту область, в том числе «Повышение ситуационной осведомленности для промышленных систем управления» (MOSAICS) и «Ситуационная осведомленность».

Крис Клири сказал, что военно-морские силы всегда были передовыми в усилиях по обеспечению безопасности критически важной оборонной инфраструктуры.

Я очень тесно сотрудничаю с другими советниками по кибербезопасности. Теперь мы взяли на себя обязательство снова быть своего рода ведущими сторонниками того, что мы собираемся получить после развертывания системы безопасности критически важной инфраструктуры обороны

— сказал главный советник ВМС США по кибербезопасности.

После публикации более подробной 10-страничной стратегии, которая, по словам Клири, будет представлена «примерно через месяц» и в которой будут изложены семь направлений деятельности, ВМС и Корпус морской пехоты выпустят сопутствующие стратегии реализации.

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США
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