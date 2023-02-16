В США проведён условный воздушный бой с участием беспилотника

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Американской военно-промышленной компании Northrop Grumman удалось произвести обмен данными между разведывательным БПЛА и выступившим в качестве противника истребителем.

Проведение условных боёв с использованием разведывательного БПЛА с поддержанием связи позволило поддерживать коммуникацию как с истребителем, так и боевым надводным кораблём, рассказали в руководстве оборонной компании.

В лётных испытаниях принял участие разведывательный беспилотный летательный аппарат большой дальности ВМС США MQ-4C Triton, с системой защиты от перехвата. Перехват был смоделирован истребителем F-35, а также палубным самолётом дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye. Кроме того, в операции был задействованный эсминец, оснащённым многофункциональной системой Aegis.

Благодаря сетевому шлюзу, подключающемуся к бортовой РЛС и искусственному интеллекту беспилотника-разведчика Triton, дрон передавал радиосигнал оператору. Всё это стало возможным при помощи внедрения Пентагоном системы совместного вседоменного командования и управления Joint All-Domain Command and Control (JADC2).

Вот как её охарактеризовал вице-президент Northrop Бен Дэвис:

Благодаря слаженной работе этой единой сети удаётся эффективно управлять морскими платформами, в то время как флот получает информацию по проведению необходимых боевых заданий.

По утверждению американских военных, система JADC2, которая обошлась государству в миллиарды долларов, позволяет гораздо быстрее отразить любую потенциальную угрозу, исходящую извне. Это явный намёк на усилия ВС США по «сдерживанию» РФ и КНР, которых Вашингтон считает наиболее опасными противниками в военном плане.