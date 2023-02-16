Глава минобороны Польши Блащак: для Украины истребителей не хватит

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил после встречи с коллегами из стран Североатлантического альянса по проблема военной помощи Киеву, что у Варшавы недостаточно современных истребителей, чтобы поставить их на Украину. Об этом сообщает Польское телевидение.

"Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе", - отметил Блащак.

Он уточнил, что в стране имеется всего 48 F-16.

"Мы заказали F-35, заказали корейские FА-50, но их поставка требует времени", - сказал министр.

По его словам, Польша поддерживает идею НАТО о передаче Киеву военных самолетов.

"Конечно, есть страны, у которых имеется большое количество этих самолетов. В связи с этим мы такую идею поддерживаем", - сказал он.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Киеву не будут передавать истребители. Президент Франции Эммануэль Макрон, напротив, не исключает поставку военных самолетов Украине.