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Глава минобороны Польши Блащак: для Украины истребителей не хватит

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Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил после встречи с коллегами из стран Североатлантического альянса по проблема военной помощи Киеву, что у Варшавы недостаточно современных истребителей, чтобы поставить их на Украину. Об этом сообщает Польское телевидение.

"Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе", - отметил Блащак.

Он уточнил, что в стране имеется всего 48 F-16.

"Мы заказали F-35, заказали корейские FА-50, но их поставка требует времени", - сказал министр.

По его словам, Польша поддерживает идею НАТО о передаче Киеву военных самолетов.

"Конечно, есть страны, у которых имеется большое количество этих самолетов. В связи с этим мы такую идею поддерживаем", - сказал он.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Киеву не будут передавать истребители. Президент Франции Эммануэль Макрон, напротив, не исключает поставку военных самолетов Украине.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Польша
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Франция
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F-16
F-35
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