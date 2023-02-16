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В России рассказали о планах по производству Ка-226Т на территории Индии

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КА-226Т
Многоцелевой вертолет легкого класса КА-226Т.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

Планы по производству российских вертолетов Ка-226Т на территории Индии по прежнему сохраняются. Об этом в интервью ТАСС на полях международного авиасалона Aero India 2023, проходящего в Бангалоре, рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Созданное при участии "Рособоронэкспорта" совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited направило свои предложения по организации производства многоцелевых вертолетов Ка-226Т и имущества к ним на территории Индии в авиастроительную компанию HAL и Министерство обороны Индии», — сказал руководитель.

Михеев добавил, что российская сторона продолжает продвижение вертолетов типа Ка-31 в Индии.

«Этот вертолет предназначен для контроля воздушной и надводной обстановки, мониторинга экономических зон и акваторий. Он не имеет аналогов на мировом рынке, а потому вызывает интерес у наших индийских партнеров», — сказал глава «Рособоронэкспорта».

Михеев заметил, что в Индии с большим вниманием относятся к достижениям вертолетостроителей из России.

В феврале генеральный директор «Рособоронэкспорта» отметил, что на фоне специальной военной операции (СВО) интерес к российской военной технике за рубежом вырос.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-31
Компании
HAL
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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