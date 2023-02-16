В НАТО создают группу по защите подводной инфраструктуры

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал о формировании в штаб-квартире альянса координационной группы по защите критической подводной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я создаю координационную ячейку по критической подводной инфраструктуре в штаб-квартире НАТО", - заявил он.

Столтенберг уточнил, что формирование новой группы должно упростить взаимодействие с промышленным комплексом, а также объединить усилия военных и гражданских структур в целях укрепления безопасности

"Диверсии на "Северных потоках" напомнили нам об уязвимости. Министры договорились поручить военным рассмотреть варианты защиты", - резюмировал Столтенберг.

Ранее в сентябре прошлого года взрывы прогремели на двух подводных газопроводах "Северный поток и "Северный поток-2", по которым топливо из России поступало в ряд европейских стран. Германия, Дания и Швеция заявили, что речь может идти о теракте.