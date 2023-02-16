«Система самообороны совершенна»: оснащение китайских вертолётов Ми-17 средствами защиты

Источник изображения: topwar.ru

Китайские войска активно приобретают российские вертолёты на протяжении десятилетий. Ввод в строй собственных винтокрылых машин привёл лишь к небольшой паузе в данных закупках, которые возобновились с новой силой: изделия из РФ продолжат привлекать своей низкой стоимостью и надёжностью.

Сейчас во флоте НОАК проходят службу около 340 Ми-17/171. В частности, вертолётами оснащена бригада спецопераций 74-й армии Южного театра, учения которой недавно попали в кадр. В ходе манёвров китайские бойцы отрабатывали беспарашютное десантирование с вертолётов Ми-171 НОАК с использованием спусковых средств из положения зависания.

При этом китайские обозреватели обратили внимание на оснащение машин бортовыми системами обороны. На технике установлены средства предупреждения: о радиолокационном сопровождении – в передней части техники и на хвосте; сбоку – станции, сигнализирующие о приближении ракеты и о лазерном облучении.

Источник изображения: topwar.ru

Система самообороны совершенна

- отмечаются обозреватели из КНР, также рассмотревшие надувные поплавки для посадки на воду.

Часть Ми-17 поступают в НОАК с российским БКО, но на запечатлённых вертолётах размещены китайские средства самозащиты. В целом при комплектовании сил спецопераций и поисково-спасательных команд командование предпочитает пользоваться российскими вертолётами, оснащёнными оборудованием из РФ:

Руководство НОАК считает, что российская техника по-прежнему превосходит новейшие отечественные образцы для такого рода работ

- указывается в издании The War Zone.