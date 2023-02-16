В Британии заявили о скорой победе России над Западом в "войне боеприпасов"

The Telegraph: Россия скоро победит Запад в "войне боеприпасов"

Западу не хватает боеприпасов для поставки ВСУ из-за проблем с производственной базой, считает автор статьи для The Telegraph. При этом российские производители не сталкиваются с теми проблемами, которые приходится решать их западным коллегам.

У НАТО осталось очень мало времени, прежде чем Москва справится с остатками инерции в своей производственной базе.

"Текущие темпы расходования боеприпасов Украиной во много раз превышают наши текущие темпы производства, – заявил на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. – Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность". Всего двумя предложениями Столтенберг подтвердил наличие серьезной проблемы, препятствующей успеху западной помощи Киеву, о которой эксперты предупреждали с первых месяцев конфликта: у нас заканчиваются запасы материальных средств.

На самом деле, если сравнивать этот конфликт с войнами прошлого, становится ясно, что Украина расходует вовсе не чрезмерное количество артиллерийских снарядов. И их дефицит служит ярким свидетельством выхолащивания НАТО, которое произошло после окончания холодной войны. Сегодня альянс уже не может быстро нарастить производство оружия и боеприпасов одним щелчком выключателя. Сегодня для этого потребуется решить одновременно несколько проблем.

Производство артиллерийских снарядов включает в себя пять основных этапов: изготовление гильз, взрывчатых веществ, заряда, производство воспламенителя и заполнение гильз.

Первый этап – изготовление гильз – достаточно прост, и объемы их производства можно быстро увеличить, перепрофилировав какие-нибудь гражданские предприятия. А вот изготовление боезаряда, которым заполняются эти гильзы, – намного более сложный процесс. Во-первых, необходимо нарастить объемы поставок сырья, которое сейчас пользуется высоким спросом на международном рынке и стоит достаточно дорого. Во-вторых, поскольку речь идет о взрывчатых веществах, предприятия, занимающиеся его производством, должны отвечать определенным нормативным критериям. В-третьих, получившийся продукт должен проходить очень жесткий контроль качества и соответствовать заданным требованиям.

К примеру, твердотопливные заряды должны выделять энергию с такой скоростью, которая будет соответствовать показателям устойчивости той системы, из которой их будут выпускать, и иметь такую мощность, на которой основаны значения в таблицах дальности данной системы. Если бы Великобритании нужно было производить 155-миллиметровые снаряды для собственной артиллерии, это был бы один вопрос, но украинские войска используют 17 различных типов артиллерийских орудий как натовского, так и советского образцов, и мы не знаем все их технические спецификации.

Более того, заполнение и охлаждение снарядов – это процесс, требующий предельной точности. Взрывчатое вещество необходимо нагреть, залить в корпус, а затем охладить с определенной скоростью так, чтобы в снаряде не появились деформации, пустоты или трещины. Предприятие, где осуществляется этот процесс, должно быть защищено от климатических колебаний. Это, в свою очередь, тоже влечет за собой существенные регулятивные ограничения.

Далее рассмотрим экономический аспект такого предприятия: выглядит он не слишком радужно. В условиях военного времени снаряды расходуются в огромных количествах, поэтому они должны быть дешевыми. То есть с каждого снаряда производитель получает минимальную прибыль. В мирное время у него не будет стимулов выпускать большое количество снарядов, потому что государству они попросту не нужны в таких объемах. Разумеется, можно делать запасы, но у артиллерийских снарядов есть допустимые сроки хранения – около 20 лет, – то есть такая стратегия тоже может показаться расточительством.

Кто-то скажет, что решение этой проблемы – иметь избыточные производственные мощности. Но для этого компаниям придется содержать заводское оборудование, которое может простаивать без дела годами, а это повлечет за собой огромные расходы. Западные компании попросту не могут позволить себе подобные затраты, поскольку им приходится сокращать производство и конкурировать за международные контракты. По этой причине после окончания холодной войны заводы по производству снарядов постепенно сократили производство или вовсе закрылись.

России тоже требуется огромное количество снарядов. Но Путин перевел всю экономику своей страны на военные рельсы. Российские предприятия не испытывают на себе воздействие тех коммерческих ограничений, с которыми сталкивается оборонная промышленность стран НАТО, и руки российских производителей не связаны опасениями по поводу промышленной безопасности. Альянс НАТО должен попытаться нарастить производство, прежде чем Москва сумеет справиться с проблемами низкой производительности, коррупции и инерции в своей производственной базе.

Автор статьи: Джек Уотлинг (Jack Watling), старший научный сотрудник, специалист по сухопутной войне в Королевском объединенном институте оборонных исследований.