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РИА Новости

Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники

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Глава "Вагнера" Пригожин показал обломки протаранившего колонну украинской техники Су-24М

ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Обломки Су-24М из авиакрыла группы "Вагнер" нашли и вывезли с поле боя в районе Клещеевки, рассказал основатель группы Евгений Пригожин.

"На Клещеевке достали останки нашего самолета, пилотов Антонова и Никишина… Парни героически выполнили свою задачу – отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники… Ребята, несмотря на тяжелую обстановку, на бои, сумели привезти этот борт", - сказал Пригожин журналистам на фоне эвакуированных обломков Су-24М.

Ночью 2 декабря 2022 года экипаж фронтового бомбардировщика Су-24М группы "Вагнер" в составе командира Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина выполнял боевое задание в районе села Клещеевка Артёмовского (Бахмутского) района ДНР. В это время вооруженные формирования Украины предприняли попытку выбить штурмовые "Вагнера" с недавно занятых позиций в районе Клещеевки и для контратаки направили крупную бронетанковую колонну. Командир одного из штурмовых отрядов запросил поддержку с воздуха, и экипаж Су-24М был перенацелен на колонну противника.

Для нанесения удара летчикам требовалось залететь за линию боевого соприкосновения на несколько километров. В момент разворота на боевой курс самолёт был подбит из ПЗРК. Летчики поняли, что бомбы до цели они донести уже не смогут, и через пять-семь секунд Су-24М врезался в скопление бронетехники. Спустя короткое время командир "Вагнера", запрашивающий поддержку с воздуха, доложил, что цель оказалась поражена, а натиск противника остановлен.

Останки героически погибших летчиков были переданы украинской стороной через линию соприкосновения 15 декабря. По словам Пригожина, их тела были возвращены противником в гробах, покрытых флагами России и группы "Вагнер".

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-24
Су-24М
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