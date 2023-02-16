Кресты, сферы и кубы. Американские пилоты рассказали о встречах с НЛО

Haqqin: в США серьезно отнеслись к версии о "вторжении НЛО"

Уничтожение "странных" объектов в небе над Северной Америкой спровоцировало в США дискуссию о существовании внеземных цивилизаций, пишет Haqqin. Военные пилоты на полном серьезе рассказывают о неоднократных встречах с НЛО, которые демонстрировали возможности, противоречащие законам физики.

Фарид Исаев

ВВС США атаковали над озером Гурон в штате Мичиган очередной неопознанный летающий объект. Это уже третий по счету НЛО, сбитый после того, как в воздушном пространстве США был замечен китайский разведывательный аэростат. В Пентагоне не исключают версию об инопланетном вторжении.

В частности, генерал Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), заявил на брифинге для журналистов, что сбитые неопознанные объекты, возможно, были отправлены внеземными цивилизациями. "Мы ждем, что разведка исследует этот вопрос. Но я лично не исключал бы такой возможности", — сказал генерал, уточнив, что поиск фрагментов подбитых объектов продолжается. По его словам, пока специалисты не могут определить принципы работы, на которых объекты удерживались в воздушном пространстве, а также откуда они прилетели.

"Но мы не просто так называем их „объектами”, а не воздушными шарами", — подчеркнул Ванхерк, добавив, что обнаруженные за последние дни неопознанные объекты посылали в ответ на направленные радиолокационные волны "очень и очень слабые" встречные сигналы.

Как уже сообщалось, в начале февраля над американским штатом Монтана был обнаружен китайский аэростат-разведчик. Позднее по приказу президента США Джо Байдена его сбили над штатом Южная Каролина. Этот инцидент вызвал всплеск дипломатической напряженности между КНР и США.

А после инцидента с китайским шаром-разведчиком радары ПВО США стали один за другим фиксировать над несколькими штатами страны неизвестные летающие объекты. 9 февраля Пентагон сообщил о сбитом над Аляской неопознанном летающем объекте. Затем, 11 февраля, последовало заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о совместной с США воздушной операции в районе Юкона на северо-западе Канады, в ходе которой был сбит неизвестный воздушный объект. И наконец, вчера, командование ВВС США заявили об очередном таинственном объекте, сбитым над озером Гурон. Истребитель F-16 выпустил по неизвестному объекту ракету класса "воздух-воздух" Sidewinderс инфракрасной головкой самонаведения. Объявлено, что обломки объекта упали в озеро.

"Траектория и высота полета вызывали определенные опасения, объект мог представлять опасность для гражданской авиации, – говорится в заявлении NORAD. – Место, выбранное для поражения, исключало опасность для людей на земле и при этом сохраняло возможность обнаружить и восстановить обломки объекта".

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил телекомпании ABC News, что президент Байден приказал сбить объект "из соображений предосторожности и по рекомендации военачальников".

"Поскольку мы не смогли окончательно оценить, что представляют собой эти объекты, президент хотел действовать максимально осторожно, чтобы защитить нашу безопасность и наши интересы", — отметила Мелисса Далтон, помощник министра обороны по делам внутренней обороны.

По словам чиновника Пентагона, сбитый над озером Гурон объект был обнаружен радаром над Монтаной еще в субботу. "Основываясь на траектории полета и данных, полученных с радаров штата Монтана, неопознанный объект пролетел в непосредственной близости от объектов министерства обороны США", — подтвердил Пентагон.

Как уже сообщалось, после того, как в субботу NORAD зафиксировал радиолокационный контакт с неопознанным объектом, на его отслеживание и возможный перехват был отправлен истребитель ВВС США, который не смог его обнаружить. Именно тогда впервые возникла версия аномалии. NORAD продолжал следить за ситуацией, и в воскресенье радары зафиксировали неопознанный объект, летевший из Висконсина в Мичиган. Позднее он был обнаружен истребителями над озером Гурон и сбит ракетой на высоте 20 тысяч футов. Сообщается, что объект имел восьмиугольную структуру. Никакой полезной нагрузки на нем обнаружено не было. После того, как он упал в канадскую часть озера Гурон, Пентагон заявил, что работы по поиску обломков продолжаются.

Элисса Слоткин, конгрессмен от штата Мичиган, написала в воскресенье в Twitter, что ей позвонили из министерства обороны и заявили буквально следующее: "Наши военные внимательно следят за объектом над озером Гурон".

После того, как был сбит китайский аэростат, официальные лица США заявили, что Пентагон усилил контроль над воздушным пространством страны. В результате перевод радаров на усиленный режим слежения позволил установить радиолокационный контакт с несколькими НЛО.

"Эти объекты не очень напоминали воздушный шар КНР, – отметил представитель АНБ США. – Они были намного меньше. Пока идет работа над восстановлением фрагментов сбитых объектов, мы воздержимся от их детального описания".

Ранее Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, также отметила разницу между инцидентами. "Объекты, сбитые в пятницу и субботу, были именно объектами и не очень напоминали воздушный шар КНР, – отметила Сингх на пресс-конференции в воскресенье. – Когда мы сможем собрать обломки, у нас будет больше информации для прессы".

После того, как глава NORAD не исключил, что ряд сбитых неопознанных объектов мог принадлежать внеземным цивилизациям, сенатор Марко Рубио заявил, что признание генерала Ванхерка нисколько его не удивило. "Последние 72 часа открыли общественности то, что происходило в течение многих лет: неопознанные самолеты регулярно летали над ограниченным воздушным пространством США", – написал Марко Рубио в Twitter.

Действительно, за последние годы пилоты ВВС США неоднократно сообщали командованию о наблюдениях за НЛО. В частности, экс-пилот морской авиации США лейтенант Райан Грейвс рассказал, что он и другие пилоты эскадрильи, в которой он служил в 2014–2015 годах, десятки раз лично сталкивались с НЛО на восточном побережье Америки.

Грейвс утверждал, что несколько пилотов едва избежали прямого столкновения с НЛО, добавив, что однажды такой объект пролетел в непосредственной близости от кабины его истребителя F/A-18 Super Hornet. "Он летел так близко, что я отчетливо разглядел сферу, заключенную в куб", – вспоминал Грейвс.

Дэвид Фрэвор, еще один пилот ВМС в отставке, заявил, что, пролетая в 2004 году над Тихим океаном, он и его летная группа столкнулись с несколькими НЛО в форме крестов.

По свидетельствам и Грейвса, и Фрэвора, НЛО демонстрировал возможности, противоречившие всем законам физики. В частности, он мог в мгновение ока преодолевать исключительные длинные расстояния, ускоряясь и замедляясь со скоростью, намного превышающей ту, которую может достичь любая известная человечеству технология, а также зависать на месте независимо от потоков ветра и неблагоприятных погодных условий.