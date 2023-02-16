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Военное обозрение

В России начали проводить испытания нового беспилотного коммерческого конвертоплана

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Источник изображения: topwar.ru

В России начали проводить испытания нового беспилотного конвертоплана с умным крылом. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технической инициативы (НТИ). По планам разработчиков, взлетать и садиться летательный аппарат будет вертикально, будучи также оснащённым автопилотом.

Испытания этого небольшого по своим размерам воздушного судна пройдут в рамках проекта «Vезделёт» на площадке Технопарка Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Жуковского.

Вот как прокомментировал данную инициативу генеральный директор компании-производителя конвертоплана «М-Индастриз» Михаил Липатов для РИА Новости:

Оно будет способно перевозить до 50 кг грузов. В ходе испытаний мы будем отрабатывать систему автоматического управления с возможностью его взлёта и посадки в автономном режиме

Как подчеркнул руководитель «М-Индастриз», образец этой техники планируется создать уже к лету, в то время как проведение лётных испытаний намечены на осень нынешнего года.

Как подчеркнули в пресс-службе, повышенная безопасность беспилотного коммерческого конвертоплана будет обеспечена за счёт изменяемой геометрии крыла как при взлёте, так и при посадке. Ещё одним фактором, влияющим на его уровень безопасности, является наличие в нём автопилота. Скорость полёта, как ожидается, превысит 100 км/ч, а сам аппарат сможет зависать в воздухе, по меньшей мере, в течение полутора часов, даже при полной загрузке. Предельная высота полёта – 4 км. По планам разработчиков, конструкция будет оснащена 8 электрическими моторами, чей срок эксплуатации будет выше по сравнению с топливными двигателями.

Также примечателен и тот факт, что при переходе в самолётный режим, движители беспилотного воздушного судна будет поворачиваться горизонтально, а сам ЛА будет поддерживаться в воздухе за счёт подъёмной силы, образующейся на крыле и стенках импеллеров.

Как уточнил Липатов, цель проекта «Беспилотная аэродоставка грузов» - доставлять грузы в местности с плохо развитой дорожной инфраструктурой, то есть, на морские объекты, ведь затраты на производство таких машин намного ниже, в отличие от вертолётов, к тому же и расход топлива у них выше.

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Страны
Россия
Компании
ЦАГИ
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