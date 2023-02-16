Избранный президент Чехии считает возможным провести "саммит мира" в Праге

Петр Павел отметил, что площадкой для проведения стал бы Пражский град

ПРАГА, 15 февраля. /ТАСС/. Избранный президент Чехии Петр Павел считает возможным организовать в Праге предложенный Украиной "саммит мира" по урегулированию военного конфликта при условии проявления его сторонами реального желания достичь мирного соглашения. Об этом он заявил в среду в интервью новостному порталу idnes.cz.

"В тот момент, когда такая воля [к достижению мирного соглашения] будет, было бы точно хорошо, чтобы Чехия предложила себя в качестве страны, которая примет такой саммит. У нас есть [необходимый] опыт", - сказал Павел, отметив, что площадкой для его проведения стал бы Пражский град.

В то же время избранный президент Чехии выразил мнение, что саммит "может состояться, когда Россия выполнит хотя бы основные условия [, необходимые для урегулирования конфликта]". Он утверждал, что в настоящее время РФ "не проявляет ни малейшего стремления к [достижению] какого-то мирного решения".

Павел, инаугурация которого запланирована на 9 марта, примет участие в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе нее у него предстоят, в частности, встречи с президентами Франции и Литвы, а также премьер-министром Великобритании. Избранный президент Чехии выступит за быстрое оказание помощи Украине, которую на прошлой неделе западные политики обещали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время его европейских визитов.

Будущий глава Пражского града, отвечая на вопрос о возможности расширения Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, состоящее из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) за счет вступления Болгарии, Румынии и трех прибалтийских стран, проинформировал, что "видит смысл" в реализации этих планов, так как регион сможет лучше реализовывать свои интересы, в частности в Евросоюзе и НАТО. "В ближайшее время я буду иметь возможность говорить об этом с президентом [Словакии Зузаной] Чапутовой и президентом [Польши Анджеем] Дудой", - сказал Павел. Чехия с 1 июля принимает от Словакии на один год обязанности государства - председателя Вишеградской группы.