Войти
ТАСС

Politico: США будут обучать украинских военных использовать меньше боеприпасов

500
0
0
Украинский расчет гаубицы М777 американского производства
Украинский расчет гаубицы М777 американского производства.
Источник изображения: Фото: REUTERS

По данным издания, западные страны ищут способы увеличить производство снарядов и продолжают обучение украинских солдат

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. США намерены сфокусироваться на обучении украинских военнослужащих, чтобы изменить тактику ведения боевых действий Вооруженными силами Украины и этим сократить расход Киевом артиллерийских боеприпасов. Об этом во вторник сообщила газета Politico.

По ее данным, в Соединенных Штатах растет обеспокоенность по поводу способности западных стран пополнять запасы оружия украинской армии. "Мы работаем с украинскими военными в разных местах по всей Европе, чтобы сделать упор на дополнительную подготовку по маневрированию <...>, есть большая вероятность, что [в таком случае] им потребуется меньше артиллерийских боеприпасов", - сказал министр обороны США Ллойд Остин, отметив, что Украина "использовала много артиллерийских боеприпасов".

Как отмечает издание, западные страны ищут способы увеличить производство снарядов и продолжают обучение украинских солдат. Так, около 10 тыс. украинцев прошли обучение в Великобритании, 1,2 тыс. - в Германии.

Ранее власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд. Пентагон также информировал, что решил организовать обучение украинских военных применению и обслуживанию комплексов противоракетной обороны Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома).

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что обучение украинских военных на базе в Оклахоме является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
19.10.2022
"Наконец закроем небо". На что решились в НАТО
31.01.2022
Британцы посчитали силы российской армии и удивились (Daily Express)
26.02.2021
Напряженность в Европе: новое высокотехнологичное оружие на востоке и спячка на западе? (Atlantico, Франция)
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
11.02.2019
Зачем Трамп рвется в Русскую Арктику
15.11.2017
Неоткрытые острова
06.07.2016
Три кита безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 21:18
  • 44821
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 16.02 01:23
  • 2
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам