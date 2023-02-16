Politico: США будут обучать украинских военных использовать меньше боеприпасов

По данным издания, западные страны ищут способы увеличить производство снарядов и продолжают обучение украинских солдат

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. США намерены сфокусироваться на обучении украинских военнослужащих, чтобы изменить тактику ведения боевых действий Вооруженными силами Украины и этим сократить расход Киевом артиллерийских боеприпасов. Об этом во вторник сообщила газета Politico.

По ее данным, в Соединенных Штатах растет обеспокоенность по поводу способности западных стран пополнять запасы оружия украинской армии. "Мы работаем с украинскими военными в разных местах по всей Европе, чтобы сделать упор на дополнительную подготовку по маневрированию <...>, есть большая вероятность, что [в таком случае] им потребуется меньше артиллерийских боеприпасов", - сказал министр обороны США Ллойд Остин, отметив, что Украина "использовала много артиллерийских боеприпасов".

Как отмечает издание, западные страны ищут способы увеличить производство снарядов и продолжают обучение украинских солдат. Так, около 10 тыс. украинцев прошли обучение в Великобритании, 1,2 тыс. - в Германии.

Ранее власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд. Пентагон также информировал, что решил организовать обучение украинских военных применению и обслуживанию комплексов противоракетной обороны Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома).

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что обучение украинских военных на базе в Оклахоме является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.