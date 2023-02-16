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ЦАМТО

HAL представила на Aero India 2023 модель реактивного УТС HLFT-42

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Логотип индийской корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Фото с сайта http://www.hal-india.com/.

ЦАМТО, 15 февраля. Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) представила масштабную модель реактивного УТС нового поколения под названием Hindustan Lead-in Fighter Trainer (HLFT-42).

Как сообщает India Today, представленный на Aero India 2023 сверхзвуковой УТС HLFT-42 предназначен для обучения летчиков, оснащен ультрасовременным учебным комплексом, который обеспечивает всестороннюю подготовку летчиков к пилотированию истребителей пятого поколения.

В частности, HLFT-42 оснащен самой современной авионикой, РЛС с активной фазированной антенной решеткой (AESA), комплексом радиоэлектронной борьбы, инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST), системой управления полетом по приборам.

Представитель ВВС Индии Харшвардхан Такур из группы разработчиков HLFT-42 заявил в ходе проведения Aero India, что от нынешней стадии концепции до ввода самолета в эксплуатацию может пройти от пяти до шести лет. Если возникнет необходимость, HLFT-42 также может быть преобразован в полноценный истребитель.

На данный момент ВВС Индии используют турбовинтовые Pilatus PC-7 и HTT-40 (HAL) на этапе базовой летной подготовки, а затем Kiran Mk.I (HAL) для подготовки на втором этапе. По имеющимся данным, Kiran Mk.I будет заменен учебно-тренировочным самолетом HJT-36 (HAL). Обучение на третьем этапе проводится на реактивном учебно-тренировочном самолете Hawk Mk.I (BAE Systems), который производится по лицензии компанией HAL.

HAL характеризует HLFT-42 как экономически эффективную платформу, которая обеспечит молодым летчикам истребителей удобный доступ ко всем датчикам, оружию и другому оборудованию, используемому на современных истребителях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
PC-7
Компании
BAE Systems
HAL
Navantia
Pilatus Aircraft
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