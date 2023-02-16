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ТАСС

Италия отправила Украине 100 тонн электроматериалов для восстановления энергосетей

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

По словам главы МИД страны Антонио Таяни, "Италия не находится в состоянии войны с Россией"

РИМ, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна отправила на Украину порядка 100 тонн электроматериалов.

"Мы отправили не только военную, но и гуманитарную помощь этой стране, в том числе 100 тонн электроматериалов, чтобы украинские технические специалисты смогли восстановить энергосети", - сказал он в среду в эфире первого канала государственного телевидения Rai.

По словам главы МИД, "Италия не находится в состоянии войны с Россией". "Италия только защищает международное право и право Украины на независимость", - утверждает Таяни.

Он указал, что у Италии "есть два предложения для начала диалога": одно касается создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, а второе - укрепления каналов, по которым зерно из украинских портов вывозится в бедные страны. 

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