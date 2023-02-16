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РИА Новости

Два российских Ту-95МС выполнили полет над Чукотским и Охотским морями

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Два бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Российские бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского моря. Общая продолжительность полета составила более семи часов", – говорится в сообщении.

Сопровождение на протяжении полета обеспечивали экипажи истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Накануне радио Sputnik сообщало, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

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