Два российских Ту-95МС выполнили полет над Чукотским и Охотским морями

Два бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Российские бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Чукотским и Охотским морями, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского моря. Общая продолжительность полета составила более семи часов", – говорится в сообщении.

Сопровождение на протяжении полета обеспечивали экипажи истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Накануне радио Sputnik сообщало, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.