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ТАСС

Лавров: Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что составной частью текущего курса Запада является "многолетнее сдерживание России"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Политика Вашингтона и его европейских союзников по превращению Украины в антироссийский плацдарм достигла точки невозврата. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Министр подчеркнул, что составной частью текущего курса Запада является "многолетнее сдерживание России", в том числе через экспансию НАТО в направлении российских границ, а также "превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм". "В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата", - указал глава дипведомства.

По словам Лаврова, Москва уже давно не питает иллюзий насчет "истинных намерений западников". "Помним, как они не выполнили данные еще советскому руководству конкретные политические обязательства по нерасширению Североатлантического альянса, как Германия, Франция и Польша, отказавшись от своих подписей под соглашением между [бывшим] президентом [Украины Виктором] Януковичем и оппозицией, фактически санкционировали кровавый государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года под откровенно нацистскими, расистскими лозунгами", - отметил он. 

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Лавров Сергей
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