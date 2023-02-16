"Стратеги" Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского и Охотского морей

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели 7-часовой полет над нейтральными водами Чукотского и Охотского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Чукотское море расположено между Чукоткой (Россия) и Аляской (США).

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов", - заявили в Минобороны России.

Там отметили, что в полете истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Военное ведомство распространило кадры взлета Ту-95МС, патрулирования воздушного пространства и возвращения на аэродром.

14 февраля Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

14 февраля Минобороны РФ также сообщало, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошёл полк, вооружённый гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолётов МиГ-31, сказал в декабре 2022 года командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш в интервью газете "Красная звезда".