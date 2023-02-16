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Военное обозрение

Военкоры показали поражение американской 155-мм САУ M109 российским БПЛА «Ланцет»

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Источник изображения: topwar.ru

Западное вооружение, поставляемое киевскому режиму, благополучно уничтожается российскими военными. В этот раз САУ М109 американского производства была уничтожена с помощью беспилотного летательного аппарата ВС РФ «Ланцет».

Американские самоходные артиллерийские установки М109 активно используются украинскими формированиями для ударов как по позициям российских войск, так и по жилым кварталам населенных пунктов Донбасса. Однако при выявлении мест расположения подобной военной техники, она оперативно уничтожается российскими войсками.

Военкоры опубликовали кадры поражения 155-мм САУ М109 американского производства российским беспилотным летательным аппаратом «Ланцет». На кадрах мы видим, как беспилотник уничтожает самоходную артиллерийскую установку ВСУ. Степень поражения САУ неясна, так как в нее попала менее мощная версия беспилотника с трехкилограммовой боевой частью, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Напомним, что беспилотные летательные аппараты «Ланцет» предназначены для поражения наземной военной техники противника и иных важных целей, включая места расположения личного состава вражеских войск. Производятся такие беспилотники с 2019 года, в настоящее время они активно используются российскими вооруженными силами в ходе специальной военной операции в Донбассе.

Интересно, что еще до начала спецоперации российские вооруженные силы проверили эффективность «Ланцетов» в Сирии, где они применялись против местных террористических группировок. Теперь возможности беспилотника демонстрируются посредством уничтожения украинской военной техники.

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Россия
Сирия
США
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M109
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Минoбороны РФ
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