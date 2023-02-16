У Запада закончились снаряды. ВСУ ждут резкие изменения

Politico: ВСУ придется экономить боеприпасы из-за истощения западных арсеналов

ВСУ придется экономнее расходовать боеприпасы, поскольку Запад не успевает восполнять запасы, пишет Politico. Для этого Киев должен будет изменить тактику ведения боевых действий и больше полагаться на маневры на поле боя.

Западные страны обеспокоены своей неспособностью быстро пополнять запасы.

Соединенные Штаты будут в приоритетном порядке помогать украинцам менять тактику боевых действий. Они хотят, чтобы ВСУ меньше полагались на заградительный огонь артиллерии и больше – на маневры войск на поле боя. Объясняется это тем, что западные страны не успевают пополнять израсходованные запасы боеприпасов.

Особенностью вооруженного конфликта на Украине стало массированное применение артиллерии обеими сторонами. Ежедневно на линии фронта взрываются тысячи снарядов, а США и европейские страны с огромным напряжением пополняют их запасы.

Выступая в Брюсселе после встречи с другими руководителями НАТО, министр обороны США Ллойд Остин намекнул на растущую обеспокоенность Вашингтона и других союзников Украины в связи с нехваткой боеприпасов. "Украина расходует артиллерийские боеприпасы в больших количествах. Мы делаем все возможное, работаем с зарубежными партнерами, чтобы дать ей как можно больше боеприпасов, и сделать это как можно быстрее", – сказал он.

США и Европа изыскивают возможности для наращивания производства снарядов, чтобы восполнить свои арсеналы и обеспечить Киев к началу весенних наступательных действий. В это время Англия и Германия в процессе обучения украинских военных меняют тактику их маневренных действий на поле боя. То есть, они ищут способы для отражения российского наступления, не расходуя при этом слишком много боеприпасов.

"Мы работаем с украинскими военнослужащими по всей Европе, уделяя особое внимание маневру, – сказал Остин. – Они должны придавать большее значение маневру. Сначала огневая подготовка на поле боя, а потом маневр. Так у них будет больше шансов уменьшить расход артиллерийских снарядов".

Британия, уже обучившая десять тысяч украинских военнослужащих тактике действий пехоты, пообещала в этом году подготовить еще 20 тысяч человек с помощью норвежских, голландских и прочих натовских инструкторов.

Во вторник произошли определенные подвижки в вопросе артиллерии во время брюссельского заседания контактной группы по обороне Украины, в которую входят руководители военных ведомств из 50 стран. Они встречаются раз в месяц, чтобы координировать военную помощь Киеву.

Франция и Австралия договорились совместно наладить дополнительное производство боеприпасов калибра 155 миллиметров, которые составляют основу новообретенного украинского артиллерийского арсенала, полученного от Запада.

США в прошлом году тоже постарались увеличить производство 155-мм снарядов, поскольку Украина расходует их тысячами ежедневно и уже растратила более миллиона боеприпасов этого калибра, отправленных Соединенными Штатами и их союзниками.

Сухопутные войска США пообещали в три раза увеличить выпуск снарядов по сравнению с довоенным количеством 14 тысяч единиц. К 2025 году они намереваются производить 90 тысяч боеприпасов в месяц.

Убыль запасов снарядов наблюдается не только в ствольной артиллерии. Во время недавних встреч в Пентагоне американское руководство уведомило представителей Киева, что у него на складах недостаточно ракет ATACMS, и оно не может осуществлять поставки украинским военным. Об этом в понедельник сообщило издание Politico.

Поставки ракет ATACMS увеличили бы дальность действия украинской реактивной артиллерии в два с лишним раза – до 300 километров. Но при этом американские запасы могут иссякнуть, а это снизило бы боеготовность вооруженных сил США, заявил Пентагон.

Автор статьи: Пол Маклири (Paul McLeary)