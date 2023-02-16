Глава Минобороны Франции Лекорню: Париж нарастит производство боеприпасов для Киева

ЦАМТО, 15 февраля. Французские власти работают совместно с оборонными компаниями по вопросу ускорения и увеличения объемов производства боеприпасов как для Украины, так и для собственной армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"Вопрос боеприпасов станет важной темой, по которой Франция намерена работать вместе с компаниями MBDA и Nexer. Будут предприняты усилия, чтобы увеличить производственные мощности, ускорить производство, быстрее формировать запасы как для оказания помощи Украине, так и для пополнения запасов французской армии", – сказал министр перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Как напоминает агентство, ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что темпы расходования боеприпасов на Украине сейчас превышают возможности их производства Западом.