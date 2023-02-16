Ллойд Остин назвал страны, которые намерены передать ВС Украины ОБТ "Леопард-2"

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Польшу.

ЦАМТО, 15 февраля. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе состоявшегося в Брюсселе заседания "Контактной группы по обороне Украины" перечислил страны, которые намерены передать ВС Украины ОБТ "Леопард-2".

Согласно заявлению главы Пентагона, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды совместно работают над передачей Украине танков "Леопард-2". В частности, уже известно, что Германия намерена передать ВСУ 14 танков "Леопард-2A6", Польша – 14 танков "Леопард-2A4", Канада – четыре "Леопард-2A4".

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта, выступая в парламенте, заявил, что Лиссабон ведет переговоры с Германией о поставке запасных частей для восстановления и технического обслуживания нескольких танков "Леопард-2А6" из состава вооруженных сил. Как планируется, три танка "Леопард-2A6" будут переданы Украине в марте.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подтвердил, что власти Норвегии передадут Украине восемь основных боевых танков "Леопард-2A4NO" и четыре специальные машины. Кроме того, Норвегия выделяет средства на поставку боеприпасов и запасных частей. Для этого Осло внесет 250 млн. норвежских крон в "Европейский фонд мира". В число специальных машин войдут бронированные инженерные машины и танковые мостоукладчики.

Норвежское правительство считает, что несмотря на передачу данного пакета помощи, ВС страны будут готовы к обеспечению защиты национальных интересов и выполнению обязательств перед НАТО.

Норвегия обязалась поставить Украине современные танки в рамках более широких международных усилий 26 января 2023 года. Решение о передаче восьми ОБТ "Леопард-2" и четырех специальных машин последовало за переговорами с другими европейскими странами. Норвегия также обеспечит поддержку обучения украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками.

Ранее, в этом месяце, МО Норвегии объявило о планах закупки 54 ОБТ "Леопард-2A7V" для усиления своих вооруженных сил. Поставка данных танков начнется в 2026 году.

Правительство Норвегии недавно сообщило парламенту, что пакет поддержки для Украины на следующие пять лет составит 75 млрд. норвежских крон.