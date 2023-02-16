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ЦАМТО

WSJ: США обсуждают передачу Украине оружия, перехваченного у берегов Йемена

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

ЦАМТО, 15 февраля. Американские военные рассматривают возможность передачи Украине конфискованного оружия и боеприпасов, которые контрабандой переправлялись повстанцам в Йемене, но были перехвачены.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительствах США и европейских стран.

По словам неназванных представителей администрации США, обсуждается передача Киеву 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн. патронов для стрелкового оружия, небольшого количества противотанковых ракет и более 7 тыс. взрывателей.

Как отмечает издание, речь идет об арсенале, изъятом в последние месяцы у побережья Йемена на суднах контрабандистов.

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Страны
Йемен
США
Украина
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