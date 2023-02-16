Членство Украины в ЕС не поможет ей "победить Россию"

Bloomberg: ЕС навредит себе и Украине, если примет ее в свои ряды

Содействие вступлению Украины в ЕС нецелесообразно, пишет автор статьи для Bloomberg. Это никак не поможет украинскому народу и не даст ему новые возможности для отражения российских ударов, а лишь приведет к эскалации конфликта.

Ускоренные переговоры о членстве в ЕС не помогут победить Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе встречался с руководством Евросоюза и настаивал не только на увеличении поставок оружия, но и на ускоренном приеме в ЕС. Продолжение поставок оружия и боевой техники – неотложный и жизненно важный вопрос. Однако ускорение переговоров о членстве в ЕС таковым не является. По правде говоря, это опасный отвлекающий фактор.

Украина ведет героическую борьбу, отражая действия войск Владимира Путина, и Европа понимает, что помощь Киеву – это нравственная и геополитическая необходимость. Военная поддержка Евросоюза пока довольно эффективна, хотя ее вряд ли можно назвать щедрой и незамедлительной, какой она должна быть. Украина также нуждается в большей экономической помощи, чтобы ослабить последствия огромного материального ущерба, нанесенного ей Россией. Страны Европы признают, что сохранение и расширение такой помощи в их собственных интересах безопасности.

С учетом того, что поставлено на карту, желание выйти за эти рамки и ускорить вступление Украины в Евросоюз вполне понятно. Тем не менее, это создаст риск усиления конфликта, что нецелесообразно.

Идея принять Украину в Евросоюз не нова. Начиная с 2014 года, новое соглашение о торговле и ассоциации помогает укреплять экономические связи с Западом. После начала российской военной операции Украина получила статус кандидата на облегченных условиях. Но, несмотря на это, такой путь к вступлению не обеспечит ей быстрое членство.

ЕС — это прочный экономический и политический союз. Он предусматривает наличие обширных прав и обязательств, а также детально проработанную систему общего суверенитета. Членство в ЕС – это гораздо более тесное и ответственное сотрудничество по сравнению с участием в зоне свободной торговли или с членством в НАТО. Требования к кандидатам очень строгие и всесторонние, что является необходимостью. Предположим, Украина сумеет защититься. Это будет большая и бедная страна с разрушенной экономикой, неработоспособными институтами и многолетней коррупцией. Даже если бы она не вела борьбу за выживание, ей было бы очень нелегко выполнить все условия по вступлению, и процесс был бы длительным.

По этим причинам многие члены Евросоюза не хотят ускорять процесс принятия, а кое-кто предпочел бы вообще отложить этот план в долгий ящик. Следовательно, вопрос о вступлении может расколоть союз, и произойдет это в момент, когда для него важнее всего единство. Тот энтузиазм, с которым председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигает заявку Украины, лишь усиливает эту опасность. Фон дер Ляйен — государственный чиновник высокого ранга, и ее откровенное лоббирование в столь важном и серьезном деле может поссорить ее со многими избранными политиками ЕС.

И самое главное. Содействие вступлению Украины нецелесообразно с тактической точки зрения. Этот шаг приведет к эскалации. России будет труднее признать поражение, а у Путина увеличится счет потерь. Но в ближайшей перспективе это никак не поможет народу Украины и не даст ему новые возможности для отражения российских ударов. Пока продолжаются военные действия, Европа должна уделять основное внимание сохранению и наращиванию материальной помощи. Сейчас не время говорить о планах расширения.