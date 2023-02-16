В Мариуполе целиком разминировали завод "Азовмаш"

Военнослужащий Народной милиции ДНР на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе.

В силовых ведомствах Донецкой Народной Республики сообщили о выполнении соответствующих задач в первом из промышленных предприятий

ДОНЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Завод тяжелого машиностроения "Азовмаш" первым из промышленных предприятий полностью разминировали после боев за Мариуполь. Об этом в среду ТАСС сообщили в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Задачи по поиску и разминированию взрывоопасных предметов на территории завода "Азовмаш" выполнены", - сказал собеседник агентства.

Завод "Азовмаш" был основан в 1958 году и являлся крупнейшим машиностроительным предприятием Украины, где трудились тысячи жителей Мариуполя. В ходе боевых действий весной 2022 года инфраструктура завода получила сильные повреждения.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города российскими вооруженными силами и силами Народной милиции ДНР. Город постепенно возвращается к мирной жизни.