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Военное обозрение

Генерал США Марк Милли: Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически

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Источник изображения: topwar.ru

Украина выйдет из этого конфликта победителем, судя по прозвучавшим на девятом заседании контактной группы "Рамштайн" заявлениям представителей США. Американцы снова обещают Киеву победу, отказывая в поставках истребителей.

Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, выступая на конференции по итогам прошедшего заседания контактной группы по Украине. По его словам, ставка российског президента Путина на быструю победу не сыграла, Украина по-прежнему противостоит "агрессии" и т.д. В общем, как бы Россия не старалась, Украина останется "свободной и независимой", конечно, с помощью США. Генерал пообещал поддерживать Киев, пока ВСУ не "освободят всю территорию".

(...) мир по-прежнему вдохновляет украинская храбрость и стойкость… Россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя

- заявил Милли.

Американский генерал своим заявлением о поддержке Запада и "непобедимости" украинской армии, лишь "подсластил пилюлю" на фоне разочарования Киева итогами состоявшегося "Рамштайна". Все дело в том, что в Киеве возлагали на него очень большие надежды, планируя по итогам получить истребители, но получили отказ. Нет, один истребитель все же Украина получила. Он был вручен лично министру обороны страны Резникову, правда в виде изображения на носовом платке. Радостный Резников на камеру продемонстрировал подарок, даже не заметив, что изображенный на нем самолет является российским Су-27.

В общем, Киев в очередной раз с самолетами пролетел, зато с обещаниями - нет. США пообещали подготовить ВСУ к весеннему наступлению, предоставив вооружения и технику. А "пушечное мясо" Киев должен набрать сам, чем сейчас и занимается, проводя принудительную мобилизацию.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Су-27
Персоны
Путин Владимир
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