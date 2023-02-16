СМИ: российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне СВО

РИА Новости: противодроновые ружья "Пищаль-ПРО" и REX эффективны в боевых условиях в СВО
МОСКВА, 15 февраля/ Радио Sputnik. Противодроновые ружья, используемые военнослужащими ВС РФ, доказали свою эффективность в боевых условиях в зоне проведения СВО, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По его словам, российские военнослужащие применяют несколько видов радиоэлектронных ружей, в том числе "Пищаль-ПРО" разработки "Росэлектроники" и REX, созданные "Калашниковым". Они показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики, отметил источник.
За счет электромагнитного излучения в определенном диапазоне ружья подавляют радиосигналы и нарушают работу навигационных систем, которые используются для управления БПЛА. В результате потери связи дрон, как правило, переходит в режим посадки.
По словам военного эксперта, директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, беспилотники противника ведут разведку, сбрасывают боеприпасы, корректируют огонь артиллерии. В связи с этим необходимо наращивать в ВС РФ число противодроновых ружей.
Причем такой техники в войсках должно быть "не просто много, а очень много", уверен эксперт. К тому же, подчеркнул он, ее давно по достоинству оценили спецслужбы.
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