СМИ: российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне СВО

РИА Новости: противодроновые ружья "Пищаль-ПРО" и REX эффективны в боевых условиях в СВО

МОСКВА, 15 февраля/ Радио Sputnik. Противодроновые ружья, используемые военнослужащими ВС РФ, доказали свою эффективность в боевых условиях в зоне проведения СВО, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, российские военнослужащие применяют несколько видов радиоэлектронных ружей, в том числе "Пищаль-ПРО" разработки "Росэлектроники" и REX, созданные "Калашниковым". Они показали хорошую эффективность и подтвердили свои характеристики, отметил источник.

"Ружья позволяют "отключать" используемые украинскими военными мини-БПЛА на дистанции один–два километра, что сокращает возможности противника по разведке нашего переднего края и корректировке огня по российским позициям", – объяснил собеседник агентства.

За счет электромагнитного излучения в определенном диапазоне ружья подавляют радиосигналы и нарушают работу навигационных систем, которые используются для управления БПЛА. В результате потери связи дрон, как правило, переходит в режим посадки.

"Таким образом, ружья позволяют захватывать дроны противника в целом виде в качестве трофеев", – добавил источник.

По словам военного эксперта, директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, беспилотники противника ведут разведку, сбрасывают боеприпасы, корректируют огонь артиллерии. В связи с этим необходимо наращивать в ВС РФ число противодроновых ружей.

Причем такой техники в войсках должно быть "не просто много, а очень много", уверен эксперт. К тому же, подчеркнул он, ее давно по достоинству оценили спецслужбы.

"В России давно разработаны и производятся антидронные ружья. Например, "Пищаль" и REX – их делают дочерние компании "Ростеха". У них подтвержденная эффективность, небольшой вес, удобная форма. Грубо говоря, закинул за плечо, и все – ты вооружен", – заключил он.

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