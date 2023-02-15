InCapital Limited отзывы: чем хороша платформа брокера

Британский брокер InCapital Limited в своей деятельности строго следует трем основным принципам: качество, надежность, прозрачность. Вместе с невысоким порогом для входа эти принципы позволили онлайн-площадке быстро масштабироваться и приобрести доверие инвестиционного сообщества. Стремительно растущая клиентская база — лучшее свидетельство того, что многие трейдеры считают платформу брокера лучше остальных.
InCapital Limited отзывы: хороший брокер или нет
InCapital Limited позиционирует себя в качестве STP-брокера. И отзывы о InCapital Limited в соцсетях Вконтакте и Одноклассники подтверждают, что это действительно так и проявляется в лучшей форме. То есть посредник использует STP-исполнение приказов (Straight Through Processing), при котором все торговые операции происходят без какого-либо вмешательства со стороны брокера. Он выступает лишь в роли связующего звена между трейдером и пулом поставщиков ликвидности. Чем же это хорошо?
У InCapital Limited в прямом смысле нет технической возможности влиять на ценообразование. Посредник автоматически выводит все сделки клиентов на внешний рынок. В результате приказы исполняются максимально быстро, по лучшей рыночной цене и без реквот. Котировки поставляют крупнейшие мировые банки, хедж-фонды и другие известные финансовые структуры.
Из отзывов о InCapital Limited следует, что пользователи платформы довольны таким положением вещей. Наличие же лицензии британского финансового регулятора усиливает защиту каждого торгового счета. Самостоятельно прочитать отзывы о InCapital Limited можно на сайтах:
Авторы отзывов о InCapital Limited часто упоминают преимущества сотрудничества с регулируемым STP-брокером. А это:
- Невозможность манипуляций с котировками.
- Отсутствие прямого доступа сотрудников компании к деньгам инвесторов.
- Гарантированный возврат депозита при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
- Страхование капитала.
- Защита от отрицательного баланса.
Вероятно, именно поэтому в Сети нет отзывов о InCapital Limited, где обсуждалась бы проблема невыплаты прибыли. Абсолютная прозрачность всех процессов создает среду, в которой невозможны любые мошеннические действия.
Общие условия InCapital Limited
InCapital Limited предлагает:
- инвестиции с капиталом от 150 долларов США;
- пополнение депозитов удобными методами (Visa, MasterCard, SEPA, Wire Transfer, Crypto);
- вывод прибыли в течение 24 часов;
- конкурентные спреды;
- единый прозрачный сбор — 5 долларов за торгуемый лот;
- отсутствие скрытых комиссий;
- 100+ инвестиционных активов (в том числе цифровых);
- удобное программное обеспечение;
- возможность торговать объемами от микролота;
- гибкое кредитное плечо — до 500:1;
- квалифицированную поддержку;
- ежедневные аналитические материалы и обзоры рынков;
- качественное обучение.
Условие, которое выделяет брокера на фоне конкурирующих площадок, по мнению авторов отзывов о InCapital Limited, — время, выделенное для расчетов с клиентами. И если в среднем по отрасли вывод прибыли занимает 2-3 рабочих дня, то на онлайн-платформе InCapital Limited — максимум сутки.
Основные достоинства программного обеспечения
На платформе InCapital Limited клиенты могут воспользоваться очень низкими спредами, выгодными ставками свопа, быстрым исполнением и отсутствием реквот.
Трейдерам доступна торговля в один клик, которая позволяет мгновенно реагировать на изменение цены валютных пар и CFD, не закрывая графиков. Онлайн-платформа поддерживает:
- три режима исполнения приказов;
- два рыночных ордера;
- четыре отложенных ордера;
- два стоп-ордера;
- более 70 технических индикаторов;
- 28 аналитических шаблонов.
Согласно отзывам о InCapital Limited, возможности ПО обеспечивают воплощение любых торговых стратегий. Даже новички, обладая минимальными знаниями, могут извлечь выгоду с финансовых рынков. Все функции онлайн-платформы доступны во всех браузерах и операционных системах, включая Linux.
Мобильное приложение поддерживает торговлю непосредственно с графиков, а также ценовые оповещения, новости, полный спектр технических инструментов для анализа. Трейдеры могут просматривать на своих смартфонах и планшетах историю сделок, обновления цен в режиме реального времени, отслеживать ордера и создавать списки наблюдения. Мобильное приложение InCapital Limited предоставляет клиентам отличную возможность не упустить ни одной сделки, поскольку имеет все те же функции, что и десктопный, и веб-аналог.
Обучение
Согласно отзывам о InCapital Limited, брокер создал отличный образовательный центр для своих клиентов. Здесь можно изучить теоретические основы трейдинга и получить бесценный практический опыт.
Теоретические основы включают:
- базовые понятия, используемые в трейдинге;
- особенности различных финансовых рынков;
- стратегии торговли.
Практическая часть предлагает научиться:
- легко разбираться с функционалом программного обеспечения;
- пониманию механизма заключения сделок;
- умению отдавать приказы;
- тестированию стратегий;
- использованию индикаторов и шаблонов;
- проведению самостоятельного технического и фундаментального анализа;
- чтению графиков (свечных, линейных и т.д.).
Отдельный курс посвящен управлению рисками Каждый инвестор обязан понимать, как сократить убытки, если рынок сработал против прогноза. Три главных метода управления рисками, которым обучает InCapital Limited:
- Уклонение. Необходимо отказываться от заведомо проигрышных сделок.
- Диверсификация. Риски уменьшаются, если открывать несколько ордеров по несвязанным активам.
- Компенсация. При постоянном мониторинге финрынков всегда можно своевременно обнаружить хеджирующие возможности.
Авторы отзывов о InCapital Limited утверждают, что именно обучение у брокера позволяет им большую часть времени оставаться в плюсе.
Заключение
Очевидно, что InCapital Limited упорно идет к определенной цели. И эта цель — создание такого торгового пространства, где каждому человеку предоставлены подходящие именно ему инструменты для раскрытия своего инвестиционного потенциала, включая передовые технологии, справедливые цены, сверхбыстрое исполнение приказов и квалифицированную помощь.