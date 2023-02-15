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InCapital Limited отзывы: чем хороша платформа брокера

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Британский брокер InCapital Limited в своей деятельности строго следует трем основным принципам: качество, надежность, прозрачность. Вместе с невысоким порогом для входа эти принципы позволили онлайн-площадке быстро масштабироваться и приобрести доверие инвестиционного сообщества. Стремительно растущая клиентская база — лучшее свидетельство того, что многие трейдеры считают платформу брокера лучше остальных.

InCapital Limited отзывы

InCapital Limited отзывы: хороший брокер или нет

InCapital Limited позиционирует себя в качестве STP-брокера. И отзывы о InCapital Limited в соцсетях Вконтакте и Одноклассники подтверждают, что это действительно так и проявляется в лучшей форме. То есть посредник использует STP-исполнение приказов (Straight Through Processing), при котором все торговые операции происходят без какого-либо вмешательства со стороны брокера. Он выступает лишь в роли связующего звена между трейдером и пулом поставщиков ликвидности. Чем же это хорошо?

У InCapital Limited в прямом смысле нет технической возможности влиять на ценообразование. Посредник автоматически выводит все сделки клиентов на внешний рынок. В результате приказы исполняются максимально быстро, по лучшей рыночной цене и без реквот. Котировки поставляют крупнейшие мировые банки, хедж-фонды и другие известные финансовые структуры.

Из отзывов о InCapital Limited следует, что пользователи платформы довольны таким положением вещей. Наличие же лицензии британского финансового регулятора усиливает защиту каждого торгового счета. Самостоятельно прочитать отзывы о InCapital Limited можно на сайтах:

Авторы отзывов о InCapital Limited часто упоминают преимущества сотрудничества с регулируемым STP-брокером. А это:

  1. Невозможность манипуляций с котировками.
  2. Отсутствие прямого доступа сотрудников компании к деньгам инвесторов.
  3. Гарантированный возврат депозита при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
  4. Страхование капитала.
  5. Защита от отрицательного баланса.

Вероятно, именно поэтому в Сети нет отзывов о InCapital Limited, где обсуждалась бы проблема невыплаты прибыли. Абсолютная прозрачность всех процессов создает среду, в которой невозможны любые мошеннические действия.

Общие условия InCapital Limited

InCapital Limited предлагает:

  • инвестиции с капиталом от 150 долларов США;
  • пополнение депозитов удобными методами (Visa, MasterCard, SEPA, Wire Transfer, Crypto);
  • вывод прибыли в течение 24 часов;
  • конкурентные спреды;
  • единый прозрачный сбор — 5 долларов за торгуемый лот;
  • отсутствие скрытых комиссий;
  • 100+ инвестиционных активов (в том числе цифровых);
  • удобное программное обеспечение;
  • возможность торговать объемами от микролота;
  • гибкое кредитное плечо — до 500:1;
  • квалифицированную поддержку;
  • ежедневные аналитические материалы и обзоры рынков;
  • качественное обучение.

Условие, которое выделяет брокера на фоне конкурирующих площадок, по мнению авторов отзывов о InCapital Limited, — время, выделенное для расчетов с клиентами. И если в среднем по отрасли вывод прибыли занимает 2-3 рабочих дня, то на онлайн-платформе InCapital Limited — максимум сутки.

Основные достоинства программного обеспечения

На платформе InCapital Limited клиенты могут воспользоваться очень низкими спредами, выгодными ставками свопа, быстрым исполнением и отсутствием реквот.

Трейдерам доступна торговля в один клик, которая позволяет мгновенно реагировать на изменение цены валютных пар и CFD, не закрывая графиков. Онлайн-платформа поддерживает:

  • три режима исполнения приказов;
  • два рыночных ордера;
  • четыре отложенных ордера;
  • два стоп-ордера;
  • более 70 технических индикаторов;
  • 28 аналитических шаблонов.

Согласно отзывам о InCapital Limited, возможности ПО обеспечивают воплощение любых торговых стратегий. Даже новички, обладая минимальными знаниями, могут извлечь выгоду с финансовых рынков. Все функции онлайн-платформы доступны во всех браузерах и операционных системах, включая Linux.

Мобильное приложение поддерживает торговлю непосредственно с графиков, а также ценовые оповещения, новости, полный спектр технических инструментов для анализа. Трейдеры могут просматривать на своих смартфонах и планшетах историю сделок, обновления цен в режиме реального времени, отслеживать ордера и создавать списки наблюдения. Мобильное приложение InCapital Limited предоставляет клиентам отличную возможность не упустить ни одной сделки, поскольку имеет все те же функции, что и десктопный, и веб-аналог.

Обучение

Согласно отзывам о InCapital Limited, брокер создал отличный образовательный центр для своих клиентов. Здесь можно изучить теоретические основы трейдинга и получить бесценный практический опыт.

Теоретические основы включают:

  • базовые понятия, используемые в трейдинге;
  • особенности различных финансовых рынков;
  • стратегии торговли.

Практическая часть предлагает научиться:

  • легко разбираться с функционалом программного обеспечения;
  • пониманию механизма заключения сделок;
  • умению отдавать приказы;
  • тестированию стратегий;
  • использованию индикаторов и шаблонов;
  • проведению самостоятельного технического и фундаментального анализа;
  • чтению графиков (свечных, линейных и т.д.).

Отдельный курс посвящен управлению рисками Каждый инвестор обязан понимать, как сократить убытки, если рынок сработал против прогноза. Три главных метода управления рисками, которым обучает InCapital Limited:

  1. Уклонение. Необходимо отказываться от заведомо проигрышных сделок.
  2. Диверсификация. Риски уменьшаются, если открывать несколько ордеров по несвязанным активам.
  3. Компенсация. При постоянном мониторинге финрынков всегда можно своевременно обнаружить хеджирующие возможности.

Авторы отзывов о InCapital Limited утверждают, что именно обучение у брокера позволяет им большую часть времени оставаться в плюсе.

Заключение

Очевидно, что InCapital Limited упорно идет к определенной цели. И эта цель — создание такого торгового пространства, где каждому человеку предоставлены подходящие именно ему инструменты для раскрытия своего инвестиционного потенциала, включая передовые технологии, справедливые цены, сверхбыстрое исполнение приказов и квалифицированную помощь.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
США
Проекты
ИТ
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