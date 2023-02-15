InCapital Limited отзывы: чем хороша платформа брокера

Британский брокер InCapital Limited в своей деятельности строго следует трем основным принципам: качество, надежность, прозрачность. Вместе с невысоким порогом для входа эти принципы позволили онлайн-площадке быстро масштабироваться и приобрести доверие инвестиционного сообщества. Стремительно растущая клиентская база — лучшее свидетельство того, что многие трейдеры считают платформу брокера лучше остальных.

InCapital Limited отзывы: хороший брокер или нет

InCapital Limited позиционирует себя в качестве STP-брокера. И отзывы о InCapital Limited в соцсетях Вконтакте и Одноклассники подтверждают, что это действительно так и проявляется в лучшей форме. То есть посредник использует STP-исполнение приказов (Straight Through Processing), при котором все торговые операции происходят без какого-либо вмешательства со стороны брокера. Он выступает лишь в роли связующего звена между трейдером и пулом поставщиков ликвидности. Чем же это хорошо?

У InCapital Limited в прямом смысле нет технической возможности влиять на ценообразование. Посредник автоматически выводит все сделки клиентов на внешний рынок. В результате приказы исполняются максимально быстро, по лучшей рыночной цене и без реквот. Котировки поставляют крупнейшие мировые банки, хедж-фонды и другие известные финансовые структуры.

Из отзывов о InCapital Limited следует, что пользователи платформы довольны таким положением вещей. Наличие же лицензии британского финансового регулятора усиливает защиту каждого торгового счета. Самостоятельно прочитать отзывы о InCapital Limited можно на сайтах:

Авторы отзывов о InCapital Limited часто упоминают преимущества сотрудничества с регулируемым STP-брокером. А это:

Невозможность манипуляций с котировками. Отсутствие прямого доступа сотрудников компании к деньгам инвесторов. Гарантированный возврат депозита при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Страхование капитала. Защита от отрицательного баланса.

Вероятно, именно поэтому в Сети нет отзывов о InCapital Limited, где обсуждалась бы проблема невыплаты прибыли. Абсолютная прозрачность всех процессов создает среду, в которой невозможны любые мошеннические действия.

Общие условия InCapital Limited

InCapital Limited предлагает:

инвестиции с капиталом от 150 долларов США;

пополнение депозитов удобными методами (Visa, MasterCard, SEPA, Wire Transfer, Crypto);

вывод прибыли в течение 24 часов;

конкурентные спреды;

единый прозрачный сбор — 5 долларов за торгуемый лот;

отсутствие скрытых комиссий;

100+ инвестиционных активов (в том числе цифровых);

удобное программное обеспечение;

возможность торговать объемами от микролота;

гибкое кредитное плечо — до 500:1;

квалифицированную поддержку;

ежедневные аналитические материалы и обзоры рынков;

качественное обучение.

Условие, которое выделяет брокера на фоне конкурирующих площадок, по мнению авторов отзывов о InCapital Limited, — время, выделенное для расчетов с клиентами. И если в среднем по отрасли вывод прибыли занимает 2-3 рабочих дня, то на онлайн-платформе InCapital Limited — максимум сутки.

Основные достоинства программного обеспечения

На платформе InCapital Limited клиенты могут воспользоваться очень низкими спредами, выгодными ставками свопа, быстрым исполнением и отсутствием реквот.

Трейдерам доступна торговля в один клик, которая позволяет мгновенно реагировать на изменение цены валютных пар и CFD, не закрывая графиков. Онлайн-платформа поддерживает:

три режима исполнения приказов;

два рыночных ордера;

четыре отложенных ордера;

два стоп-ордера;

более 70 технических индикаторов;

28 аналитических шаблонов.

Согласно отзывам о InCapital Limited, возможности ПО обеспечивают воплощение любых торговых стратегий. Даже новички, обладая минимальными знаниями, могут извлечь выгоду с финансовых рынков. Все функции онлайн-платформы доступны во всех браузерах и операционных системах, включая Linux.

Мобильное приложение поддерживает торговлю непосредственно с графиков, а также ценовые оповещения, новости, полный спектр технических инструментов для анализа. Трейдеры могут просматривать на своих смартфонах и планшетах историю сделок, обновления цен в режиме реального времени, отслеживать ордера и создавать списки наблюдения. Мобильное приложение InCapital Limited предоставляет клиентам отличную возможность не упустить ни одной сделки, поскольку имеет все те же функции, что и десктопный, и веб-аналог.

Обучение

Согласно отзывам о InCapital Limited, брокер создал отличный образовательный центр для своих клиентов. Здесь можно изучить теоретические основы трейдинга и получить бесценный практический опыт.

Теоретические основы включают:

базовые понятия, используемые в трейдинге;

особенности различных финансовых рынков;

стратегии торговли.

Практическая часть предлагает научиться:

легко разбираться с функционалом программного обеспечения;

пониманию механизма заключения сделок;

умению отдавать приказы;

тестированию стратегий;

использованию индикаторов и шаблонов;

проведению самостоятельного технического и фундаментального анализа;

чтению графиков (свечных, линейных и т.д.).

Отдельный курс посвящен управлению рисками Каждый инвестор обязан понимать, как сократить убытки, если рынок сработал против прогноза. Три главных метода управления рисками, которым обучает InCapital Limited:

Уклонение. Необходимо отказываться от заведомо проигрышных сделок. Диверсификация. Риски уменьшаются, если открывать несколько ордеров по несвязанным активам. Компенсация. При постоянном мониторинге финрынков всегда можно своевременно обнаружить хеджирующие возможности.

Авторы отзывов о InCapital Limited утверждают, что именно обучение у брокера позволяет им большую часть времени оставаться в плюсе.

Заключение

Очевидно, что InCapital Limited упорно идет к определенной цели. И эта цель — создание такого торгового пространства, где каждому человеку предоставлены подходящие именно ему инструменты для раскрытия своего инвестиционного потенциала, включая передовые технологии, справедливые цены, сверхбыстрое исполнение приказов и квалифицированную помощь.