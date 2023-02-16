Подведены итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ за 2022 год

ЦАМТО, 15 февраля. В Центре кризисного реагирования ОДКБ в Москве состоялся брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Тема доклада: "Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2022 год и задачи на 2023 год".

В ходе мероприятия начальник Объединенного штаба ОДКБ дал оценку военно-политической обстановке в зоне ответственности Организации, рассказал об основных итогах деятельности Войск (Коллективных сил) ОДКБ в 2022 году и о комплексе мероприятий, запланированных в рамках совместной оперативной и боевой подготовки в 2023 году.

В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители пресс-служб оборонных ведомств и аккредитованных средств массовой информации государств – членов ОДКБ (Ереван, Минск, Астана, Бишкек и Душанбе).

Ниже основные тезисы выступления А.Сидорова приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Говоря об итогах совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году, необходимо отметить, что в январе 2022 года Коллективные силы ОДКБ впервые за 30 лет с момента подписания Договора о коллективной безопасности были задействованы в связи с возникновением на территории Республики Казахстан угрозы безопасности, стабильности и суверенитету страны, вызванной, в том числе, вмешательством извне.

В соответствии с официальном обращением (5 января) президента Казахстана к лидерам государств – членов ОДКБ с просьбой об оказании помощи, принимая во внимание тенденцию быстрого негативного развития ситуации, главами государств в кратчайшие сроки было принято решение о направлении в Республику Казахстан миротворческих контингентов государств – членов ОДКБ.

При решающей роли потенциала Вооруженных Сил Российской Федерации в кратчайшие сроки осуществлена переброска из всех регионов коллективной безопасности в Казахстан формирований сил и средств сил ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. Воздушно-космические силы РФ в сжатые сроки выполнили сотни авиарейсов, перебросив по воздуху подразделения и технику.

Основными задачами Коллективных сил ОДКБ стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле.

Главы государств в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации (16 мая 2022 года) отметили, что проведенная в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Казахстане подтвердила готовность Коллективных сил эффективно решать задачи по обеспечению безопасности государств-членов и продемонстрировала международному сообществу дееспособность Организации к оперативному развертыванию и завершению миссии, тем самым проявив высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций.

При реализации приоритетов в вопросах строительства и развития военной составляющей Организации в 2022 году особое внимание уделялось совместной подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению.

Мероприятия совместной подготовки в 2022 году проводились в соответствии с планом, утвержденным решениями органов Организации с целью поддержания готовности Войск (Коллективных сил) ОДКБ к выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности.

Основные усилия были сосредоточены на дальнейшем развитии системы кризисного реагирования ОДКБ, совершенствовании системы управления и всестороннего обеспечения силами и средствами системы коллективной безопасности ОДКБ, повышении готовности и оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

В интересах эффективного проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки была разработана учебная военно-политическая обстановка, в основу которой были положены возможные варианты развития событий в зоне ответственности ОДКБ, учитывающие современные вызовы и угрозы.

При проведении стратегической командно-штабной тренировки Объединенного штаба, Секретариата ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ основные усилия были сосредоточены на совершенствовании механизма кризисного реагирования и слаженности в работе должностных лиц Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, разработке проектов документов по формированию, развертыванию и применению КСОР ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, уточнении алгоритма работы ЦКР ОДКБ по подготовке предложений органам ОДКБ для принятия решения на предотвращение (урегулирование) кризисной ситуации, отражение вооруженного нападения (агрессии).

Результатом совместной работы функциональных групп ЦКР и оперативных групп государств – членов ОДКБ стала разработка проектов документов СКБ, СМИД, СМО и КССБ ОДКБ по развертыванию и применению Войск (Коллективных сил) для урегулирования кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

В 2022 году был внедрен новый подход к подготовке и проведению учений в формате ОДКБ. Каждое учение начинается с совместной штабной тренировки Объединенного штаба, Секретариата ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ по выработке проектов решений на формирование и развертывание сил и средств системы коллективной безопасности в кризисном регионе коллективной безопасности. Затем на базе Центра кризисного реагирования развертывается усиленная дежурная смена ЦКР ОДКБ и осуществляется контроль перегруппировки и развертывания воинских контингентов в районах проведения учений. Следующий этап — активная фаза учения, которая завершается по выполнению учебно-боевых задач практическими действиями Войск (Коллективных сил). Учение продолжается до возвращения всех войск в пункты постоянной дислокации.

В сентябре-октябре 2022 года в формате ОДКБ проведено четыре учения.

На территории Республики Казахстан проведено три учения.

В ходе командно-штабного учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2022" отработаны вопросы организации совместной операции по локализации вооруженного конфликта, подготовки подразделений КСОР ОДКБ к выполнению задач, ведения совместной операции по уничтожению противника и восстановлению положения по Государственной границе.

В качестве наблюдателей на активной фазе учения присутствовали представители Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Казахстан.

Учебная обстановка была смоделирована с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Наращивание обстановки позволило максимально приблизить ее к реальным действиям.

Работа командующего КСОР ОДКБ и штаба по планированию совместной операции высоко оценена руководителем учения.

На завершающем этапе учения войсками (силами) отработаны практические действия с выполнением мероприятий по уничтожению обходящего отряда противника, ведению воздушной разведки, нанесению огневого поражения противнику с комплексированием различных средств разведки и поражения, отражению ударов средств воздушного нападения противника, ведению маневренных боевых действий, удержанию основного оборонительного рубежа, уничтожению вклинившегося противника, завершению разгрома группировки войск противника с высадкой тактических воздушных десантов.

С участием представителей базовых научно-исследовательских организаций и государств – членов ОДКБ проведена исследовательская работа (апробация) по вопросам организации:

- противовоздушного прикрытия национальных контингентов КСОР ОДКБ на этапах их оперативного развертывания и применения, а также взаимодействия Командования КСОР ОДКБ с силами и средствами сил воздушной обороны вооруженных сил Республики Казахстан и Российской Федерации при подготовке и проведении совместной операции в Единой региональной системе противовоздушной обороны;

- управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения (в том числе специальных видов материально-технического обеспечения) Коалиционной авиационной группировки ОДКБ при подготовке и проведении совместной операции КСОР ОДКБ.

В ходе учения впервые в формате ОДКБ проведена апробация развертывания и применения нового компонента – совместного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

Отработаны вопросы практических действий совместного формирования по ликвидации вспышки особо опасной инфекции в контингенте КСОР ОДКБ в ходе операции.

Исследованы вопросы развертывания (перегруппировки) совместного формирования в регионе возникновения кризисной ситуации и порядка организации взаимодействия с национальными органами, уполномоченными на реагирование при масштабных и быстрых распространениях опасных инфекционных заболеваний.

Формирование продемонстрировало эффективность применения и подтвердило способность выполнять задачи по предназначению.

Работа по созданию этого нового формирования велась с учетом опыта Минобороны России по участию военных медиков и химиков в мероприятиях по борьбе с пандемией как на территории Российской Федерации, так и при оказании помощи другим государствам.

Проект соответствующего Решения утвержден Советом коллективной безопасности ОДКБ. Документом предусмотрено развертывание совместного формирования при необходимости на территории одного из государств – членов ОДКБ в целях обеспечения защиты Войск (Коллективных сил) ОДКБ и создания безопасных медико-биологических условий для их развертывания и применения, участия в обеспечении коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний.

Комплектование данного формирования предусматривается осуществлять на коалиционной основе представителями от всех государств – членов ОДКБ в соответствии с решением глав государств, исходя из конкретно складывающейся эпидемиологической обстановки, с учетом потребностей принимающего государства и возможностей направляющих сторон.

Это направление признано важным, перспективным, и в развитие этого нового компонента системы коллективной безопасности оборонным ведомством Республики Беларусь инициирован вопрос о проведении в 2023 году специального учения "Барьер-2023".

Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2022", в ходе которого комплексно были отработаны вопросы организации материально-технического обеспечения, а также управления подразделениями МТО КСОР ОДКБ в совместной операции, на общем оперативно-тактическом фоне учения "Взаимодействие-2022" с учетом актуальных рисков и вызовов безопасности государствам Центрально-Азиатского региона.

Впервые был отработан практический эпизод "Тактика действий автомобильных подразделений в горных условиях, применение вьючного транспорта", где сводная автотранспортная рота полка МТО КСОР ОДКБ от Казахстана, в состав которой были включены подразделения от Республики Беларусь и Российской Федерации, совершила марш в условиях горной местности и во взаимодействии с армейской авиацией на практике отработала вопрос отражения нападения ДРГ условного противника. В соответствии с замыслом был отработан элемент по передаче материальных средств от сводного автомобильного подразделения полка МТО во вьючно-транспортную роту горно-егерского полка.

Слаженная работа органов управления МТО КСОР ОДКБ обеспечила практическое выполнение поставленных задач частями и подразделениями национальных контингентов государств – членов ОДКБ.

Специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2022". В ходе учения отработаны вопросы организации и ведения разведки в условиях обострения военно-политической обстановки и в ходе локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ.

Особенностями учения стали:

- создание варианта единой системы управления разведывательными органами, сбора, обработки и доведения разведывательной информации до пунктов управления и средств поражения КСОР ОДКБ;

- комплексное применение всех видов разведки (радиоэлектронная, войсковая, специальная, воздушная, космическая, артиллерийская) в едином информационном пространстве и вывод данных в автоматизированном режиме на командный пункт КСОР ОДКБ;

- организация разведывательного обеспечения средств поражения группировки КСОР ОДКБ в ходе ведения разведывательно-ударных и огневых действий в режиме реального времени.

Для выполнения задач разведки были применены беспилотные летательные аппараты из состава КСОР ОДКБ, их применение в ходе учения в подавляющем большинстве случаев было спланированно для вскрытия координат объектов огневого поражения противника.

Расчетом комплекса с БЛА от Республики Казахстан задачи выполнялись в рамках решения учебно-боевых задач. Результаты разведки своевременно переданы на командный пункт КСОР ОДКБ в интересах огневого поражения противника.

На территории Республики Таджикистан – совместное учение с КСБР ЦАР "Рубеж–2022". В ходе учения отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

Учение проводилось в учебной оперативной обстановке с учетом актуальных угроз, исходящих с территории Исламской Республики Афганистан.

В процессе подготовки совместной войсковой операции командование и штаб КСБР ЦАР показали организованную работу, которая способствовала своевременной выработке решения, успешному планированию операции, разработке боевых распорядительных документов и постановке задач формированиям КСБР ЦАР.

В рамках отработки задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям подразделениями были выполнены специальные задачи по отражению нападения боевиков на пограничную заставу, ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горно-пустынной местности, освобождению захваченных объектов и восстановлению участка государственной границы.

Выводы по результатам проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки в 2022 году:

- проработан широкий спектр задач как по совершенствованию механизмов реагирования на кризисные ситуации в зоне ответственности ОДКБ, так и по применению Войск (Коллективных сил) ОДКБ для их разрешения;

- продемонстрирована готовность национальных контингентов государств – членов ОДКБ к совместному выполнению задач по нейтрализации угроз коллективной безопасности;

- должностные лица, участвовавшие в мероприятиях в составе органов управления компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, получили практику в организации совместных операций;

- подразделения, участвовавшие в совместных учениях, показали высокий уровень слаженности и полевой выучки личного состава.

Цели мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств коллективной безопасности, определявшиеся на 2022 год, достигнуты, задачи реализованы.

В 2023 году комплекс совместных учений ОДКБ проводится в форме оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате Организации. В разных регионах зоны ответственности ОДКБ будут задействованы все элементы системы коллективной безопасности.

Практика военных учений, нацеленных на совершенствование боевой выучки, слаженности и поддержания готовности Войск (Коллективных сил) ОДКБ к выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности будет продолжена. При этом совместная подготовка органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности будет ориентирована на рассмотрение миротворческой тематики.

В рамках проведения совместной подготовки спланирован комплекс мероприятий.

Совместная деловая игра под руководством Генерального секретаря ОДКБ. В ходе ее проведения Центром кризисного реагирования ОДКБ во взаимодействии с оперативными группами заинтересованных министерств и ведомств государств-членов Организации будут детально рассматриваться факторы, влияющие на состояние коллективной безопасности, прогнозироваться развитие военно-политической и стратегической обстановки в регионах коллективной безопасности, определяться вероятность возникновения кризисных ситуаций, а также механизмы влияния на них;

На территории Республики Беларусь планируется провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных Сил) ОДКБ:

- совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ;

- специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023";

- специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2023";

- специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023".

На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности.

Продолжается работа по совершенствованию взаимодействия и приглашению третьих стран к участию в совместных учениях, проводимых в рамках ОДКБ.

Рассматривается возможность участия в 2023 году в учениях с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023" и с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2023" представителей или воинских контингентов.

При проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки продолжена практика привлечения представителей оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций и Объединенного штаба ОДКБ на совместные учения в целях исследования актуальных проблем развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

В 2022 году система базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ пополнилась базовой организацией по подготовке кадров по специальностям в области разминирования – Международным противоминным центром Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированным в п.Нахабино Московской области.

Статус базовых учебно-методических организаций ОДКБ придан 12 военным учебным заведениям, осуществляющим подготовку по специальностям: общевойсковым, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны, связи, материально-технического обеспечения, информационной безопасности, радиоэлектронной борьбы, подготовки персонала Миротворческих сил ОДКБ, медицинским и фармацевтическим специальностям, а также подготовки кадров, отвечающих за обеспечение национальной безопасности и обороноспособности государств – членов Организации.

Кроме того, семи профильным научно-исследовательским организациям и военным учебным заведениям придан статус базовых научно-исследовательских организаций, которые осуществляют научно-теоретическую и научно-практическую проработку вопросов создания, совершенствования, подготовки и применения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в области исследования проблем ПВО, ПРО, МТО, медицинского обеспечения, радиоэлектронной борьбы, военно-технического сотрудничества Организации и проблем развития и применения авиационной составляющей ОДКБ.

Военная академия Генерального штаба ВС РФ является ведущей среди базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций государств – членов ОДКБ и базовой организацией в области подготовки кадров, отвечающих за обеспечение национальной безопасности и обороноспособности государств – членов ОДКБ.

В 2022/2023 учебном году организован прием на обучение в военных учебных заведениях Армении, Белоруссии, Казахстана и России по 1871 выделенной квоте в 59 образовательных учреждениях, которые обучают по 827 специальностям. Всего за годы сотрудничества в военных учебных заведениях государств Организации прошли обучение около 24 тыс. военнослужащих.

Завершая свое выступление, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что 2023 год для Организации юбилейный – 28 апреля исполнится 20 лет с момента создания Объединенного штаба ОДКБ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.