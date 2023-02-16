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ЦАМТО

AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США

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Источник изображения: Фото: army.mil

ЦАМТО, 15 февраля. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с AM General контракта на поставку легких тактических бронеавтомобилей JLTV с колесной формулой 4x4.

Контракт заключен после подведения итогов тендера на поставку новой партии бронемашин JLTV, в котором AM General опередила компанию-разработчика Oshkosh Defense.

Стоимость начального контракта составляет 230,874 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятии компанией AM General в Саут-Бенд/Мишавака (шт.Индиана). Начальный пятилетний контракт содержит годичные опционы, предусматривающие продление срока его действия еще на 5 лет. Соглашение предусматривает поставку ВС США до 20682 бронемашин JLTV A2, до 9883 прицепов, а также выполнение ряда технологических усовершенствований. Ожидается, что поставки начнутся через 17 месяцев после заключения контракта и завершатся к 8 февраля 2033 года. Общая стоимость заказа может составить до 8,66 млрд. долл.

В число усовершенствований технологии производства JLTV войдут улучшенная защита от коррозии и снижение расхода топлива, а также обновленная архитектура машины.

Испытания произведенных ББМ будут проходить на площадке рядом с производственным кампусом Мишавака в условиях, приближенных к реальной эксплуатации на ТВД.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года компания Oshkosh Defense была выбрана СВ США победителем тендера на поставку машин JLTV с колесной формулой 4x4 по результатам оценки предложений трех претендентов, в т.ч. AM General. В общей сложности планируется закупить до 49099 ББМ для замены 55 тыс. состоящих на вооружении СВ и КМП США бронеавтомобилей HMMWV.

Поскольку командование СВ США выкупило права на пакет технической документации у Oshkosh, проект предусматривал проведение тендеров на поставки следующих партий машин JLTV для оптимизации стоимости их закупки и модернизации с помощью новейших технологий. Конкурс был объявлен в начале 2022 года.

На текущий момент Oshkosh Defense собрала более 19 тыс. бронеавтомобилей и поставила их ВС США и зарубежным заказчикам. Компания заключила контракты на производство более 22679 машин и ожидает до ноября получить дополнительные заказы. Oshkosh Defense заявила, что разочарована решением командования СВ США и проводит его разбор.

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Страны
США
Продукция
HMMWV
JLTV
Компании
AM General
Oshkosh
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