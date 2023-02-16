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ТАСС

Сильвио Берлускони выразил поддержку Украине

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Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони.
Источник изображения: AP Photo/ Antonio Calanni

Бывший премьер-министр Италии также заявил, что надеется на дипломатическое решение конфликта Москвы и Киева

РИМ, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил поддержку Украине и надежду на дипломатическое решение конфликта, который представляет опасность для всех. Как указывается в его заявлении, распространенном во вторник на официальных страницах в социальных сетях, путем дипломатического урегулирования может стать "план Маршалла" Запада по восстановлению страны.

"Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали и в Италии, и в Европе за помощь Украине как путем финансирования, так и снабжения оружием. Я всегда был на стороне украинского народа и мира. Я выступаю за скорейшее дипломатическое решение, потому что эта война несет угрозы всем", - заявил политик.

В политических кругах вызвало большой резонанс заявление Берлускони, сделанное в воскресенье. Бывший премьер и бессменный лидер входящей сейчас в правящую коалицию партии "Вперед, Италия", ныне сенатор заявил, что не стал бы говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, будь он сейчас во главе итальянского правительства, и критически отозвался о его действиях в Донбассе.

Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни, вице-председатель "Вперед, Италия", и пресс-служба премьер-министра Джорджи Мелони сразу заявили, что позиции Рима в отношении полной поддержки Киева не меняются. 

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Страны
Италия
Россия
Украина
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