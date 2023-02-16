Figaro: французская армия столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Украине

Как пишет издание, это может усилить разногласия властей в вопросе поддержки Киева

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Французские вооруженные силы испытывают дефицит боеприпасов на фоне помощи Киеву, это может усилить разногласия между политиками в вопросе поддержки Украины. Об этом во вторник пишет газета Le Figaro.

"Сухопутные войска столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм (используется в гаубицах, орудиях полевой артиллерии - прим. ТАСС)", - приводит издание слова Жюльена Ранкуля, депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от партии "Национальное объединение", подготовившего совместно с Венсаном Брю из партии "Демократическое движение" доклад о состоянии резервов боеприпасов в ВС республики.

В отчете, как отмечает Le Figaro, "приводятся аргументы в пользу переоценки запасов вооружений с учетом возможности крупного столкновения". Брю призывает к восстановлению арсеналов и отказу от минимизации запасов ради экономии.

По данным газеты, существующую проблему осознают как изготовители вооружений, так и Министерство вооруженных сил. При этом первые "ограничены размерами рынка, который долгое время был адаптирован к логике мирного времени". В связи с этим производство разных видов пороха оказалось недостаточно развитым и несоответствующим нынешним потребностям. "Производство достигло своего максимума", - отметил начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.

Как поясняет издание, в ближайшее время "следует ожидать напряженности между сторонниками поддержки Украины и теми, кто захочет сохранить запасы ради национальной обороны".

Ранее Джейми Ши, занимавший пост заместителя генерального секретаря НАТО по новым вызовам в 2010-2018 годах, заявил телеканалу Sky News, что страны НАТО "в значительной степени израсходовали имеющиеся у них военные запасы" на оказание помощи Украине и должны срочно решить возникшую проблему.