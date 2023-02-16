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ТАСС

СК установит обстоятельства подготовки Украиной информационной провокации в отношении РФ

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Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Речь идет о намерении Киева при поддержке Запада обвинить Москву в якобы грубом нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ установит обстоятельства подготовки Украиной при поддержке западных стран провокации в отношении России. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК РФ.

По имеющимся данным, киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации для обвинения России перед началом работы 22 февраля чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в якобы грубом нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции.

"Указанным фактам будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. 

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