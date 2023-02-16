Почему киевские нацисты не получат германские "супертанки" KF51 Panther

Источник изображения: Фото: Rheinmetall

Танк нового поколения KF51 Panther германского концерна Rheinmetall вряд ли окажется на Украине.

Как считает "РГ: русское оружие", заявленные сроки в 15-18 месяцев являются совершенно нереальными, так как пока данной боевой машины, по сути, нет, а то, что нам демонстрируют, это всего лишь ходовой макет.

Он годится лишь для выставок, и, чтобы довести его до ума, вылечив от всех детских болезней, понадобится еще несколько лет. Например, на нем используется совершенно новая 130-мм пушка L52, которую впервые представили только весной 2021 года. Разработанный для нее автомат заряжания на двадцать снарядов, хоть и является уже действующим образцом, но не ясно насколько он надежен, не заклинит ли его после нескольких десятков выстрелов.

Боеприпасы также ещё не пошли в серийное производство. То же самое и с другими узлами и агрегатами, которые эффектно выглядят на рекламных проспектах и видеороликах, но пока совершенно "сырые".

Поэтому все заявления с германской стороны - это попытка в очередной раз привлечь внимание потенциальных заказчиков к своему детищу, которое конкурирует с другим "танком будущего" - EMBT, совместно создаваемым Nexter и KMW. Именно его многие эксперты считают более перспективным.

Киевские неонацисты, как их идейные вдохновители из третьего рейха, все время мечтают о "wunderwaffe" ("чудо - оружии"). Раньше они верили, что им обязательно помогут противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, потом ударные беспилотные летальные аппараты Bayraktar TB2, реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Однако, как видим, ничего не толком помогает. Теперь появился новый "объект поклонения" - "супертанк" KF51, названный Panther, как PzKpfw V Второй мировой войны.