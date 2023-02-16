Запад дорого заплатит за просчеты на Украине

Al-Ayyam: украинский кризис стал борьбой за выживание в рамках нового миропорядка

Украинский конфликт развился из-за просчетов Запада, пишет Al-Ayyam. Если бы США приняли во внимание опасения России по поводу ее безопасности, кризис можно было бы избежать. Теперь же ни НАТО, ни Москва не могут отступить: идет борьба за выживание, считает автор статьи.

Спустя целый год после начала конфликта на Украине нет никаких признаков, что он разрешится военным или политическим путем в обозримом будущем.

Эскалация — единственный возможный сценарий, несмотря на его высокую цену для всего мира.

Проведение европейского саммита в украинской столице в очередной раз продемонстрировало западную поддержку Киеву. Сигнал ЕС звучит так: "Мы пойдем до конца и не позволим России одержать победу".

Столь же решительно настроен и их противник: "Мы используем все наши возможности для защиты государства и не прекратим военную операцию, пока полностью не достигнем поставленных целей".

Обмен подобными посланиями явно указывает на перспективу военной эскалации без малейшего намека на политическое урегулирование.

В ходе конфликта были сняты все запреты и пересечены всевозможные "красные линии", установленные в начале вооруженного противостояния год назад.

Утверждать, что НАТО не воюет на Украине, уже нельзя. Правильнее назвать нынешний конфликт российско-западным.

В процессе все уравнения, унаследованные со времен Второй мировой войны, начали меняться.

К примеру, две европейские страны — Германия и Швейцария — отказались от военного нейтралитета.

Мы наблюдаем фундаментальные изменения в характере международной системы, знаменующее ее конец и рождение нового миропорядка, которое сопровождается масштабными потрясениями.

После длительного сопротивления давлению со стороны Европы Германия согласилась предоставить Украине танки Leopard 2.

Чтобы смягчить последствия этого решения для немецких граждан, которые ни в коем случае не хотят повторения Второй мировой войны, Берлин подчеркивает американское решение по поставкам Киеву танков Abrams, словно говоря: "Я такой не один!"

Тем временем две другие европейские страны — Швеция и Финляндия — настаивают на завершении процедуры присоединения к НАТО под предлогом потребности в защите. Однако неясно, когда это произойдет, если учесть турецкое вето на фоне принятия шведами на своей территории представителей курдских оппозиционных группировок.

Мы наблюдаем формирование новой карты мира, и этот процесс займет некоторое время.

Будущее Евросоюза в целом вызывает множество вопросов, и характер немецкого участия в управлении блоком может претерпеть фундаментальные изменения, суля Берлину не столько выгоду, сколько потери.

Постепенный отказ от "красных линий" может привести к тому, что российская территория окажется под угрозой, став целью ракет большой дальности, которые, скорее всего, будут поставлены на Украину.

До сих пор администрация США неохотно снабжала украинскую армию истребителями F-16, опасаясь, что они будут использованы для атак по территории России. В таком случае американцы окажутся вовлечены в прямое вооруженное противостояние с Москвой.

В начале конфликта Вашингтон и Москва договорились о правилах ведения боевых действий. Согласно им, НАТО не принимала прямое участие в конфликте на Украине, но имела возможность оказывать ей поддержку. Так державы могли избежать прямого столкновения.

Одновременно с проведением европейского саммита в Киеве мы наблюдаем напряженность в Восточной Азии после расширения американского военного присутствия на Филиппинах и в Южной Корее.

Китай осудил это решение и назвал его враждебным актом. Как следствие, во избежание любых возможных угроз для своей безопасности, суверенитета и будущего он начинает переводить свои отношения с Москвой из разряда "гипотетического союза" или "полусоюза" в полноценный альянс с предоставлением оружия, боеприпасов и инвестиций, что сыграет России на руку на фоне военной операции.

Согласно западным источникам, США и ЕС планировали втянуть "русского медведя" в украинскую трясину, добившись повторения афганского сценария. Однако допустили промах: Россия — крупная держава с большим военным потенциалом и возможностью наносить мощные ответные удары, причем с применением ядерного оружия.

Кроме того, Запад допустил ошибку при оценке причин нынешнего кризиса. Аргументы, представленные российским президентом, казались весьма убедительными, ведь под угрозу ставилось само существование его государства, а западная риторика лишь подтверждала это. Демонизация Путина западными политиками и СМИ принесла России больше пользы, чем вреда.

Возникает вопрос: было ли нынешнее противостояние на Украине неизбежным?

Можно с уверенностью ответить — нет, но многие расчеты оказались ошибочны.

Опасения России относительно безопасности совершенно обоснованны. Вашингтон пообещал, что НАТО не будет расширяться до ее границ, если последняя согласится с объединением Германии в начале 1990-х годов, однако произошло обратное.

Как нам известно из истории, Российская империя не расширялась за пределы ближайших соседних территорий, в отличие от британцев и французов. Эти ближайшие регионы считаются залогом безопасности государства и его силы.

Данный принцип — фундамент российской стратегии в области безопасности в эпоху Петра Великого. Так же было и в советское время.

Запад не оценил серьезность опасений Москвы по вопросу безопасности, на которые Путину или кому-либо еще было бы трудно постоянно закрывать глаза. Серьезный политический просчет..

Корень всей дилеммы в том, что Украина является ареной противостояния, но не главным ее игроком.

На кону будущее всей международной системы и положение ведущих держав.

По этой причине нам не стоит ждать простого политического решения, поскольку ни одна из сторон конфликта не готова принять стратегическое поражение, утратив вес и влияние в формирующемся миропорядке.

Конфликт разрастался до тех пор, пока не начал грозить полным истощением участвующих в нем сторон и остального мира.