Освещение украинского конфликта в США лишено правды

American Greatness: американцы не получают объективной информации о конфликте на Украине

Освещению российско-украинского конфликта в США остро недостает прозрачности и правды, и рассчитывать на честность СМИ американцам не стоит, считает автор статьи для American Greatness. Он отмечает, что французские СМИ объективнее американских, поэтому французы знают ситуацию лучше.

Майкл Уилкерсон (Michael Wilkerson)

Я много смотрю французских новостей и читаю другой прессы, потому что пытаюсь выучить новый язык в среднем возрасте. И узнал кое-что интересное.

И Франция, и США — обе демократии. Обе декларируют свободу слова, свободу прессы и право граждан на инакомыслие, однако в применении этих принципов между странами есть поразительная разница. В частности, в американских СМИ российская позиция по украинскому конфликту практически не освещается, а французы слышат и видят мнения обеих сторон — и вольны соглашаться или нет.

Большинство французских СМИ рекламируют официальную версию макронистского правительства, которая, что неудивительно, фактически совпадает с трактовкой США и их союзников-марионеток по НАТО, однако в общественных дебатах наблюдается удивительная готовность участвовать, слушать и спорить.

Основная часть французской прессы недавнее турне украинского президента Владимира Зеленского по сбору средств в европейских столицах освещала раболепно и подобострастно. Но даже несмотря на то, что он потребовал больше танков, больше ракет, больше спутников, а теперь еще и истребителей, в общественном мнении наметился неожиданный поворот.

Французы начали сомневаться в лживой пропаганде США, за которой попугайничают основные средства их массовой информации и правительство Франции. Отчасти это продиктовано их природным скепсисом к военной агитации США (вспомните якобы оружие массового уничтожения в Ираке), а также тем, что историю российско-украинских отношений они знают лучше большинства американцев. Но еще и потому, что через свои СМИ они слушали представителей, лидеров и аналитиков не только Украины и ее западных союзников, но и России.

Так, французские новостные каналы часто приглашают высокопоставленных российских дипломатов и госслужащих, аналитиков и других общественных деятелей, чтобы обсудить то, чтó происходит на Украине и почему. Эти интервью нередко носят конфронтационный, а порой даже воинственный характер, но никогда не заискивают и лишены всякого официоза. Но главное в том, что они в принципе случаются. И что меня впечатляет во французском подходе, так это открытость споров, когда страсти то и дело накаляются. Зритель слышит доводы обеих сторон и может составить себе собственное мнение.

Я не знаю, чтобы крупнейшие американские СМИ поддерживали аналогичное сотрудничество с российской стороной — будь то правительственными чиновниками, частными лицами, крупными предпринимателями, представителями СМИ или учеными. Исключение, конечно, делается для диссидентов, эмигрантов и других, кто готов осудить Путина, "русский национализм" и "реваншистские замашки" — то есть, поддержать американскую риторику.

Этого не происходит отнюдь не потому, что российские чиновники не говорят по-английски. Им попросту не дают голоса, и в результате американцы не получают всей полноты информации. Дело не в том, что представители России обязательно заслуживают трибуны в нашей стране, но я считаю, что американцы имеют право на информацию, чтобы самим делать необходимые выводы. Особенно, если 100 миллиардов долларов из нашей казны отправились на поддержку одной из сторон этого заморского конфликта по совсем не очевидным причинам, а Америка грозит втянуться в открытую войну с Москвой.

Для тех американцев, кому это не безразлично и кто хотел бы в этом разобраться и составить независимое мнение, вот лишь некоторые основные моменты, которые упускают из виду господствующие СМИ. (Цитаты любезно предоставлены Майком Уитни из Института мира и процветания имени Рона Пола)

Война началась не с того, что Россия пересекла границу с Украиной в конце февраля 2022 года, а несколькими неделями ранее с массированных бомбардировок Донбасса на востоке Украины, где проживают в основном этнические русские. Украинская армия по сути обстреливала гражданские районы вдоль линии соприкосновения. В ответ на нападения перед тем, как отправить на Украину свои танки, Путин сослался на Статью 51 ООН, где приводится обоснование военному вмешательству. Это было сделано в ответ на жестокие бомбардировки русскоязычного населения Донбасса, которые продолжались в течение восьми лет и унесли жизни приблизительно 14 000 человек.

Путинские цели ограничиваются тем, чтобы не пустить силы НАТО на Украину, которая останется независимой, но нейтральной и демилитаризованной буферной страной. Восстанавливать ни российскую, ни советскую империю он не хочет. "Иными словами, любой ответственный лидер поступил бы на его месте точно так же, чтобы защитить безопасность своего народа". Чтобы лучше понять это, представьте, как отреагируют США, если Китай вдруг начнет строить взлетно-посадочные полосы и военные объекты в Мексике.

США устроили и спонсировали в 2014 году переворот, чтобы свергнуть демократически избранного, но пророссийски настроенного президента Украины вместе с его кабинетом. После 2015 года США и Запад не раз нарушали условия Минских соглашений, которые не позволяли России обрести полный контроль над Донбассом и русскоязычными регионами. В итоге это вызвало запоздалый ответ России.

Этот конфликт направлен отнюдь не на защиту "глобальной демократии", что бы это ни значило. Мирное урегулирование, которого Россия и Украина достигли в марте 2022 года, правительство США отвергло, так как это подорвало бы конечную цель неоконсерваторов: обезглавить режим Путина, подорвать российскую экономику и государство и открыть путь к новой гегемонии США в Европе (и прибылям в энергетической сфере!).

В 2022 году я написал для данного издания четыре тематические статьи, которые оказались спорными, так как противоречили общепринятой риторике и расхожему мнению о конфликте на Украине. Я сделал следующие выводы: 1) Санкции окажутся не только неэффективны, но и приведут к обратному результату для Запада; 2) Диверсия на "Северных потоках" отвечает интересам США; 3) Правительство США лжет своему народу точно так же, как некогда во Вьетнаме; 4) Эскалация военных действий со стороны США поставила нас на грань открытой войны с Россией без малейшего одобрения американского народа.

Я не за Россию и не за Украину. Никаких интересов у меня нет. Я за такой мир на переговорах, чтобы возникла нейтральная и независимая Украина. Скорее всего, это приведет к утрате некоторых территорий — и потребует десятков миллиардов долларов поддержки на восстановление украинской инфраструктуры. Но это единственный выход, если не считать тотальной и гибельной всеевропейской войны.

Я решительно против интересов, которые пропагандируют войну со всей ее разрухой и человеческими страданиями и руководствуются целями, категорически не имеющими ничего общего с заявленными (которые к тому же постоянно меняются). И я категорически против тех, кто постоянно лжет. Я за прозрачность, доступность информации и правду. Но никаких иллюзий я на этот счет не питаю.

Майкл Уилкерсон — стратегический консультант, инвестор и основатель сайта Stormwall.com. Автор книги "Почему Америка так важна: аргументы в пользу новой исключительности"