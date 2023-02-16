Илон Маск отказался расширять Starlink для ВСУ. Его записали в "путинисты"

Читатели Daily Mail назвали Илона Маска "путинистом" за отказ расширять Starlink для ВСУ
Илон Маск отверг призыв бывшего астронавта Скотта Келли расширить Starlink для помощи ВСУ, сообщает Daily Mail. Некоторые читатели, недолго думая, записали миллиардера в "путинисты".
Миллиардер Илон Маск отклонил призыв бывшего астронавта НАСА Скотта Келли расширить систему связи Starlink в небе над Украиной для помощи ВСУ.
Келли твитнул Маску в субботу: "Украина отчаянно нуждается в вашей постоянной поддержке. Защита от вторжения и геноцида — это не поражающая возможность. Это выживание. Иначе погибнут невинные люди. Вы можете этого не допустить. Спасибо".
Ранее компания Маска ограничила доступ ВСУ к Starlink — в частности, для управления дронами с гранатометами. Бизнесмен быстро ответил Келли, разъяснив причины своей осторожности.
"У вас же хватит ума, чтобы не вестись на медийную пропаганду. Starlink — основной источник связи для Украины, особенно на передовой, где почти все остальные источники отключены. Но мы не будем способствовать эскалации конфликта, которая чревата третьей мировой", — твитнул он.
Еще в сентябре прошлого года Маск твитнул, что Starlink предназначен сугубо для мирного использования, а контракт требует, чтобы терминалы применялись для военных нужд.
Starlink обеспечил украинцам бесперебойный и безопасный доступ в интернет после того, как Россия разрушила телекоммуникационную инфраструктуру страны. При этом спутники компании стали единственным средством связи для украинских вооруженных сил на передовой.
Комментарии читателей
Sparks a flying
Молодец, наконец-то сообразил. Требуйте переговоров и хватит уже раздувать пламя войны.
Wyoming Texan
Бесплатный сыр только в мышеловке. За оборудование и транспортные расходы платит правительство США, а с пользователей Маск исправно лупит ежемесячную плату.
LM C
Спасибо, Илон. Келли просто хотел попиариться.
Orwell T Catt
Марк Келли, сенатор от Аризоны, — мало того что безмозглый болван, так еще и манкирует своими служебными обязанностями.
Mail44
Наконец-то здравый смысл! Конец этому конфликту можно положить лишь на переговорах!
Jasonrob870
Пусть Скотт Келли заткнется уже.
Commonsensevoter
Он на зарплате у ВПК.
CantBargainWithMaths
Представитель американского ВПК хочет войны — какая сенсация!
DaveHAMP
Молодец, Илон! Наконец-то повел себя как миротворец. Ты войдешь в историю, если остановишь это безумие.
Philip
Миротворец??? Путин хочет завоевать Украину, а вы трусливо предлагаете сдаться. Как вам не совестно!
CantBargainWithMaths
Филипп, Путин хочет вернуть лишь те части Украины, что раньше входили в состав России, потому там живут русские люди, а их преследует проамериканское правительство в Киеве, которое пообещало дерусифицировать страну — то есть избавиться от всего русского, в том числе и народа.
Bayofglass
Лишь 17% украинцев считают себя русскими. Многие из них живут на Украине как раз потому, потому что не хотят жить в России. С русскими в своей стране Украина вправе разбираться, как хочет. Россию точно никто не спрашивал.
DaveHAMP
Вообще-то до начала боевых действий с Украины в Россию каждый год приезжало по 300 тысяч человек молодежи. Но вам же до этого нет никакого дела…
simo5
Он понял истинную суть этого конфликта. Молодчик, Маск. Украина ведет себя высокомерно и шантажирует чужие правительства.
BessieWarfield
Мы на грани войны с Китаем и Россией, а нам-то втирали, что третью мировую затеет Трамп.
Theoaktree
Очень мудро — молодец, Илон. Наши чокнутые лидеры отчаянно пытаются втянуть нас всех в конфликт на Украине. Наши мужья и сыновья погибнут, а политики набьют карманы.
Rock-71
Украина не заслужила ни цента от США. Это рассадник коррупции, и именно там деньги и отмываются. Этот карлик Зеленский не в праве от нас ничего требовать.
Nohill
Наши лидеры готовы разжечь третью мировую войну, а нас даже не спросили. На нас и наших детей посыплются бомбы, а они будут отсиживаться в своих бункерах. Подумайте дважды, кого мы выбирали себе в лидеры — а не то закончим как украинцы. Я рад, что хотя бы Маск не хочет затевать третью мировую.
Почему-то те, кто больше всего хочет войны, окажется на передовой последним.
Kthorlyn
У Маска-то котелок варит — в отличие от придурков из Вашингтона.
Cecil92
Вот почему Запад ни при каких обстоятельствах не должен давать Украине истребители F-16. Они полетят бомбить Москву — и начнется третья мировая и ядерный холокост.
CantBargainWithMaths
У Украины закончатся летчики гораздо быстрее, чем у России — ракеты С-400.
BgDmSwede
Келли — противник огнестрельного оружия, но третью мировую начнет — и глазом не моргнет. Келли — пустое место.
Virginia_USA
Браво, Илон! Скажем нет третьей мировой!
SS1763
Какой же злобный извращенец этот Маск!
CFN777
Правильно, Илон! Мы им уже кучу миллиардов отправили. А эти деньги нам бы самим превратились.
BrandonsAmerica
Значит, американцев Келли хочет разоружить, а против отправки на Украину тяжелых вооружений ничего не имеет. Вот козел!
Mike Honcho 1973
Келли — типичный либеральный демократ, который только и мечтает, что развязать новую войну. Дрянной человечишка!
Gremlynn
Ребята, скажите вы этому Келли, что невинные люди гибнут потому, что США и НАТО решили повоевать против России руками украинцев.
ChrisL
Этот ваш Маск — явный путинист. Надо бы ему активчики-то позаморозить!
BigLocky
Получается, что Путин уже захватил США. Его полезные идиоты — Илон, Трамп и Такер — делают за него всю работу.
Gary Grubb
Илон играет за русских!
Fastrob3
Маск точно не за Америку — он за капитализм!
Derek of Dover
Чтобы Маск помогал Украине? Не смешите меня. Он переметнулся в кружок предателей-трампистов и ненавистников Америки, которые лебезят перед диктаторами и странами-изгоями вроде России.