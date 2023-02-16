Илон Маск отказался расширять Starlink для ВСУ. Его записали в "путинисты"

Читатели Daily Mail назвали Илона Маска "путинистом" за отказ расширять Starlink для ВСУ

Илон Маск отверг призыв бывшего астронавта Скотта Келли расширить Starlink для помощи ВСУ, сообщает Daily Mail. Некоторые читатели, недолго думая, записали миллиардера в "путинисты".

Миллиардер Илон Маск отклонил призыв бывшего астронавта НАСА Скотта Келли расширить систему связи Starlink в небе над Украиной для помощи ВСУ.

Келли твитнул Маску в субботу: "Украина отчаянно нуждается в вашей постоянной поддержке. Защита от вторжения и геноцида — это не поражающая возможность. Это выживание. Иначе погибнут невинные люди. Вы можете этого не допустить. Спасибо".

Ранее компания Маска ограничила доступ ВСУ к Starlink — в частности, для управления дронами с гранатометами. Бизнесмен быстро ответил Келли, разъяснив причины своей осторожности.

"У вас же хватит ума, чтобы не вестись на медийную пропаганду. Starlink — основной источник связи для Украины, особенно на передовой, где почти все остальные источники отключены. Но мы не будем способствовать эскалации конфликта, которая чревата третьей мировой", — твитнул он.

Еще в сентябре прошлого года Маск твитнул, что Starlink предназначен сугубо для мирного использования, а контракт требует, чтобы терминалы применялись для военных нужд.

Starlink обеспечил украинцам бесперебойный и безопасный доступ в интернет после того, как Россия разрушила телекоммуникационную инфраструктуру страны. При этом спутники компании стали единственным средством связи для украинских вооруженных сил на передовой.

Комментарии читателей

Sparks a flying

Молодец, наконец-то сообразил. Требуйте переговоров и хватит уже раздувать пламя войны.

Wyoming Texan

Бесплатный сыр только в мышеловке. За оборудование и транспортные расходы платит правительство США, а с пользователей Маск исправно лупит ежемесячную плату.

LM C

Спасибо, Илон. Келли просто хотел попиариться.

Orwell T Catt

Марк Келли, сенатор от Аризоны, — мало того что безмозглый болван, так еще и манкирует своими служебными обязанностями.

Mail44

Наконец-то здравый смысл! Конец этому конфликту можно положить лишь на переговорах!

Jasonrob870

Пусть Скотт Келли заткнется уже.

Commonsensevoter

Он на зарплате у ВПК.

CantBargainWithMaths

Представитель американского ВПК хочет войны — какая сенсация!

DaveHAMP

Молодец, Илон! Наконец-то повел себя как миротворец. Ты войдешь в историю, если остановишь это безумие.

Philip

Миротворец??? Путин хочет завоевать Украину, а вы трусливо предлагаете сдаться. Как вам не совестно!

CantBargainWithMaths

Филипп, Путин хочет вернуть лишь те части Украины, что раньше входили в состав России, потому там живут русские люди, а их преследует проамериканское правительство в Киеве, которое пообещало дерусифицировать страну — то есть избавиться от всего русского, в том числе и народа.

Bayofglass

Лишь 17% украинцев считают себя русскими. Многие из них живут на Украине как раз потому, потому что не хотят жить в России. С русскими в своей стране Украина вправе разбираться, как хочет. Россию точно никто не спрашивал.

DaveHAMP

Вообще-то до начала боевых действий с Украины в Россию каждый год приезжало по 300 тысяч человек молодежи. Но вам же до этого нет никакого дела…

simo5

Он понял истинную суть этого конфликта. Молодчик, Маск. Украина ведет себя высокомерно и шантажирует чужие правительства.

BessieWarfield

Мы на грани войны с Китаем и Россией, а нам-то втирали, что третью мировую затеет Трамп.

Theoaktree

Очень мудро — молодец, Илон. Наши чокнутые лидеры отчаянно пытаются втянуть нас всех в конфликт на Украине. Наши мужья и сыновья погибнут, а политики набьют карманы.

Rock-71

Украина не заслужила ни цента от США. Это рассадник коррупции, и именно там деньги и отмываются. Этот карлик Зеленский не в праве от нас ничего требовать.

Nohill

Наши лидеры готовы разжечь третью мировую войну, а нас даже не спросили. На нас и наших детей посыплются бомбы, а они будут отсиживаться в своих бункерах. Подумайте дважды, кого мы выбирали себе в лидеры — а не то закончим как украинцы. Я рад, что хотя бы Маск не хочет затевать третью мировую.

Почему-то те, кто больше всего хочет войны, окажется на передовой последним.

Kthorlyn

У Маска-то котелок варит — в отличие от придурков из Вашингтона.

Cecil92

Вот почему Запад ни при каких обстоятельствах не должен давать Украине истребители F-16. Они полетят бомбить Москву — и начнется третья мировая и ядерный холокост.

CantBargainWithMaths

У Украины закончатся летчики гораздо быстрее, чем у России — ракеты С-400.

BgDmSwede

Келли — противник огнестрельного оружия, но третью мировую начнет — и глазом не моргнет. Келли — пустое место.

Virginia_USA

Браво, Илон! Скажем нет третьей мировой!

SS1763

Какой же злобный извращенец этот Маск!

CFN777

Правильно, Илон! Мы им уже кучу миллиардов отправили. А эти деньги нам бы самим превратились.

BrandonsAmerica

Значит, американцев Келли хочет разоружить, а против отправки на Украину тяжелых вооружений ничего не имеет. Вот козел!

Mike Honcho 1973

Келли — типичный либеральный демократ, который только и мечтает, что развязать новую войну. Дрянной человечишка!

Gremlynn

Ребята, скажите вы этому Келли, что невинные люди гибнут потому, что США и НАТО решили повоевать против России руками украинцев.

ChrisL

Этот ваш Маск — явный путинист. Надо бы ему активчики-то позаморозить!

BigLocky

Получается, что Путин уже захватил США. Его полезные идиоты — Илон, Трамп и Такер — делают за него всю работу.

Gary Grubb

Илон играет за русских!

Fastrob3

Маск точно не за Америку — он за капитализм!

Derek of Dover

Чтобы Маск помогал Украине? Не смешите меня. Он переметнулся в кружок предателей-трампистов и ненавистников Америки, которые лебезят перед диктаторами и странами-изгоями вроде России.