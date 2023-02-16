СМИ: в Европу доставили около 60 американских БМП Bradley

По сведениям газеты Nordsee Zeitung, техника скорее всего предназначена для Украины

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Около 150 единиц американской техники находятся в настоящее время в порту Бремерхафена, среди них - около 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщила во вторник газета Nordsee Zeitung, в распоряжении которой есть сделанные с воздуха кадры.

Издание пишет, что данная техника скорее всего предназначена для Киева, но тут же указывает, что "официального подтверждения этому нет". "Возможно, часть предназначена для так называемого другого обмена с Польшей", - отмечает Nordsee Zeitung.

6 января Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд, в который вошли в том числе БМП Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт, но не изменят ситуацию на поле боля.