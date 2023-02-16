Войти
ТАСС

СМИ: в Европу доставили около 60 американских БМП Bradley

509
0
0
Погрузка предназначенных для передачи Украине американских боевых машин пехоты М2А2 ODS Bradley на американское транспортное судно-ролкер ARC Integrity. Норт-Чарлстон, 25.01.2023
Погрузка предназначенных для передачи Украине американских боевых машин пехоты М2А2 ODS Bradley на американское транспортное судно-ролкер ARC Integrity. Норт-Чарлстон, 25.01.2023.
Источник изображения: Oz Suguitan / Транспортное командование армии США

По сведениям газеты Nordsee Zeitung, техника скорее всего предназначена для Украины

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Около 150 единиц американской техники находятся в настоящее время в порту Бремерхафена, среди них - около 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщила во вторник газета Nordsee Zeitung, в распоряжении которой есть сделанные с воздуха кадры.

Издание пишет, что данная техника скорее всего предназначена для Киева, но тут же указывает, что "официального подтверждения этому нет". "Возможно, часть предназначена для так называемого другого обмена с Польшей", - отмечает Nordsee Zeitung.

6 января Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд, в который вошли в том числе БМП Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт, но не изменят ситуацию на поле боля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Похожие новости
16.01.2023
NYT: Запад стремится поставить Киеву современные вооружения из-за наступления сил РФ
11.01.2023
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
15.05.2020
Украина поставляет на полигоны Пентагона «подопытных кроликов»
23.01.2020
«Абрамсы» форсируют Атлантику
26.09.2018
Война в третьем мире
11.07.2018
Восточная Европа: регион сотрудничества или конфронтации?
08.09.2017
Россия против НАТО. Кто победит в войне? (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 21:18
  • 44821
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 16.02 01:23
  • 2
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам